مركز (المحامي البيئي): تأهيل الكوادر القانونية وحوكمة الإجراءات لحماية البيئة الكويتية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مركز (المحامي البيئي): تأهيل الكوادر القانونية وحوكمة الإجراءات لحماية البيئة الكويتية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من زهراء الكاظمي
الكويت - 24 - 4 (كونا) -- أعلن رئيس مركز إعداد وتأهيل المحامي البيئي في جمعية المحامين الكويتية المحامي الدكتور حسين بن طفله إطلاق مركز خاص للمحامي البيئي انطلاقا من حرص الكويت على تأهيل الكوادر القانونية في المجال البيئي وحوكمة الإجراءات لحماية البيئة الكويتية.
وقال بن طفله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن مركز إعداد وتأهيل المحامي البيئي الذي تم استحداثه أخيرا في الجمعية يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأطلق تزامنا مع مشاركة البلاد في اليوم العالمي لأمنا الأرض (22 أبريل كل عام) حيث قام أعضاء المركز بزراعة النباتات في مبنى الجمعية رمزا للاحتفال بهذه المناسبة وتأكيدا على العطاء لضمان الاستدامة البيئية.
وأضاف أن المركز يعكس بصمة الكويت البيئية وتميزها في تفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية البيئية لحوكمة واستدامة البيئة وباعتبار المركز منصة قانونية بيئية للمستقبل تبدأ من الوعي وتنتهي بالقانون.
وأوضح أن الجهود البيئية الحثيثة المبذولة بهذا الشأن أثمرت تدشين هذا المركز الذي يعنى بتأهيل وإعداد وتدريب الكوادر القانونية البيئية بفاعلية من خلال الاستعانة بأفضل الحلول والتطبيقات الدولية والتعاون مع المنظمات البيئية في دعم مسيرة العطاء لحماية الكوكب.
وأشار إلى أن للمركز أهدافا بيئية واستراتيجية قانونية وهي تدريب المحامين على الممارسات البيئية القانونية ورفع الوعي بالقانون البيئي لدى المجتمع وبناء قاعدة بيانات للقضايا البيئية إلى جانب تعزيز ثقافة التقاضي البيئي.
وعن أهمية وجود مثل هذه المراكز في البلاد أفاد بن طفله بأن المركز يتولى طرح القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لمواجهة مظاهر التعدي على البيئة وتأهيل المتخصصين في التقاضي البيئي والعمل على زيادة وحدات الرصد والتوثيق للجرائم البيئية علاوة على وضع منظومة عامة لطرق التعامل السليم مع البيئة بإشراف ومتابعة كوادر من مختلف المجالات القانونية والهندسية والطبية والعلمية.
ولفت إلى أن للمركز إصدارات علمية قانونية بيئية وبروتوكولات تعاون مع الجهات العلمية البيئية المحلية وسينظم دورات وورش عمل تدريبية دوريا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات البيئية والأمنية وتنظيم حملات توعوية للمشاركة بالفعاليات العالمية.
وأشار إلى أن المركز سيعمل أيضا على إطلاق مبادرات بيئية ومنصة إلكترونية لعرض القضايا البيئية للباحثين والمهتمين في الجانب البيئي. (النهاية)
ز ه ر / ا ع ب
الكويت - 24 - 4 (كونا) -- أعلن رئيس مركز إعداد وتأهيل المحامي البيئي في جمعية المحامين الكويتية المحامي الدكتور حسين بن طفله إطلاق مركز خاص للمحامي البيئي انطلاقا من حرص الكويت على تأهيل الكوادر القانونية في المجال البيئي وحوكمة الإجراءات لحماية البيئة الكويتية.
وقال بن طفله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن مركز إعداد وتأهيل المحامي البيئي الذي تم استحداثه أخيرا في الجمعية يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأطلق تزامنا مع مشاركة البلاد في اليوم العالمي لأمنا الأرض (22 أبريل كل عام) حيث قام أعضاء المركز بزراعة النباتات في مبنى الجمعية رمزا للاحتفال بهذه المناسبة وتأكيدا على العطاء لضمان الاستدامة البيئية.
وأضاف أن المركز يعكس بصمة الكويت البيئية وتميزها في تفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية البيئية لحوكمة واستدامة البيئة وباعتبار المركز منصة قانونية بيئية للمستقبل تبدأ من الوعي وتنتهي بالقانون.
وأوضح أن الجهود البيئية الحثيثة المبذولة بهذا الشأن أثمرت تدشين هذا المركز الذي يعنى بتأهيل وإعداد وتدريب الكوادر القانونية البيئية بفاعلية من خلال الاستعانة بأفضل الحلول والتطبيقات الدولية والتعاون مع المنظمات البيئية في دعم مسيرة العطاء لحماية الكوكب.
وأشار إلى أن للمركز أهدافا بيئية واستراتيجية قانونية وهي تدريب المحامين على الممارسات البيئية القانونية ورفع الوعي بالقانون البيئي لدى المجتمع وبناء قاعدة بيانات للقضايا البيئية إلى جانب تعزيز ثقافة التقاضي البيئي.
وعن أهمية وجود مثل هذه المراكز في البلاد أفاد بن طفله بأن المركز يتولى طرح القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لمواجهة مظاهر التعدي على البيئة وتأهيل المتخصصين في التقاضي البيئي والعمل على زيادة وحدات الرصد والتوثيق للجرائم البيئية علاوة على وضع منظومة عامة لطرق التعامل السليم مع البيئة بإشراف ومتابعة كوادر من مختلف المجالات القانونية والهندسية والطبية والعلمية.
ولفت إلى أن للمركز إصدارات علمية قانونية بيئية وبروتوكولات تعاون مع الجهات العلمية البيئية المحلية وسينظم دورات وورش عمل تدريبية دوريا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات البيئية والأمنية وتنظيم حملات توعوية للمشاركة بالفعاليات العالمية.
وأشار إلى أن المركز سيعمل أيضا على إطلاق مبادرات بيئية ومنصة إلكترونية لعرض القضايا البيئية للباحثين والمهتمين في الجانب البيئي. (النهاية)
ز ه ر / ا ع ب
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية