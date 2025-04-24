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مركز (المحامي البيئي): تأهيل الكوادر القانونية وحوكمة الإجراءات لحماية البيئة الكويتية

مركز (المحامي البيئي): تأهيل الكوادر القانونية وحوكمة الإجراءات لحماية البيئة الكويتية

2025-04-24 04:19:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من زهراء الكاظمي
الكويت - 24 - 4 (كونا) -- أعلن رئيس مركز إعداد وتأهيل المحامي البيئي في جمعية المحامين الكويتية المحامي الدكتور حسين بن طفله إطلاق مركز خاص للمحامي البيئي انطلاقا من حرص الكويت على تأهيل الكوادر القانونية في المجال البيئي وحوكمة الإجراءات لحماية البيئة الكويتية.
وقال بن طفله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن مركز إعداد وتأهيل المحامي البيئي الذي تم استحداثه أخيرا في الجمعية يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأطلق تزامنا مع مشاركة البلاد في اليوم العالمي لأمنا الأرض (22 أبريل كل عام) حيث قام أعضاء المركز بزراعة النباتات في مبنى الجمعية رمزا للاحتفال بهذه المناسبة وتأكيدا على العطاء لضمان الاستدامة البيئية.
وأضاف أن المركز يعكس بصمة الكويت البيئية وتميزها في تفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية البيئية لحوكمة واستدامة البيئة وباعتبار المركز منصة قانونية بيئية للمستقبل تبدأ من الوعي وتنتهي بالقانون.
وأوضح أن الجهود البيئية الحثيثة المبذولة بهذا الشأن أثمرت تدشين هذا المركز الذي يعنى بتأهيل وإعداد وتدريب الكوادر القانونية البيئية بفاعلية من خلال الاستعانة بأفضل الحلول والتطبيقات الدولية والتعاون مع المنظمات البيئية في دعم مسيرة العطاء لحماية الكوكب.
وأشار إلى أن للمركز أهدافا بيئية واستراتيجية قانونية وهي تدريب المحامين على الممارسات البيئية القانونية ورفع الوعي بالقانون البيئي لدى المجتمع وبناء قاعدة بيانات للقضايا البيئية إلى جانب تعزيز ثقافة التقاضي البيئي.
وعن أهمية وجود مثل هذه المراكز في البلاد أفاد بن طفله بأن المركز يتولى طرح القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لمواجهة مظاهر التعدي على البيئة وتأهيل المتخصصين في التقاضي البيئي والعمل على زيادة وحدات الرصد والتوثيق للجرائم البيئية علاوة على وضع منظومة عامة لطرق التعامل السليم مع البيئة بإشراف ومتابعة كوادر من مختلف المجالات القانونية والهندسية والطبية والعلمية.
ولفت إلى أن للمركز إصدارات علمية قانونية بيئية وبروتوكولات تعاون مع الجهات العلمية البيئية المحلية وسينظم دورات وورش عمل تدريبية دوريا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات البيئية والأمنية وتنظيم حملات توعوية للمشاركة بالفعاليات العالمية.
وأشار إلى أن المركز سيعمل أيضا على إطلاق مبادرات بيئية ومنصة إلكترونية لعرض القضايا البيئية للباحثين والمهتمين في الجانب البيئي. (النهاية)

ز ه ر / ا ع ب


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