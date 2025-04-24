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(الهيئة الخيرية): تأهيل 80 شابا وفتاة مهنيا ضمن مشروع (إنجاز) في لبنان

(الهيئة الخيرية): تأهيل 80 شابا وفتاة مهنيا ضمن مشروع (إنجاز) في لبنان

2025-04-24 04:19:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 4 (كونا) -- أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تأهيل 80 شابا وفتاة من أبناء الأسر اللبنانية واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان ضمن مشروع (إنجاز) للتدريب والتمكين المهني في إطار جهودها لدعم الفئات المحتاجة هناك وتعزيز قدراتها على الاعتماد الذاتي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس إنها نفذت المشروع الممتد خمسة أشهر بمركز (إنجاز) في مدينة عكار اللبنانية متضمنا أربع دورات تدريبية مهنية متخصصة في مجالات عدة منها صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية وصيانة الهواتف المحمولة والحلاقة الرجالية إضافة إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة وتحقيق الاستقلال المالي.
وأوضحت أن تكلفة المشروع بلغت نحو 3ر32 ألف دولار أمريكي وتضمن كذلك تقديم أدوات ومعدات مهنية صغيرة لـ28 من المتدربين المتفوقين بنسبة 35 في المئة دعما لانطلاقتهم العملية وتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة.
وأضافت أن المشروع من شأنه المساهمة في رفع مستوى الوعي المهني لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم العملية وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكرت أن المشروع يعكس التزام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في التمكين الاقتصادي وتوفير الفرص التعليمية والتأهيلية النوعية من خلال مبادرات تنموية مستدامة تستجيب لحاجات المجتمعات المحتاجة. (النهاية)

س ل م / ا ع ب


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