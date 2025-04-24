(الهيئة الخيرية): تأهيل 80 شابا وفتاة مهنيا ضمن مشروع (إنجاز) في لبنان

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(الهيئة الخيرية): تأهيل 80 شابا وفتاة مهنيا ضمن مشروع (إنجاز) في لبنان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 4 (كونا) -- أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تأهيل 80 شابا وفتاة من أبناء الأسر اللبنانية واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان ضمن مشروع (إنجاز) للتدريب والتمكين المهني في إطار جهودها لدعم الفئات المحتاجة هناك وتعزيز قدراتها على الاعتماد الذاتي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس إنها نفذت المشروع الممتد خمسة أشهر بمركز (إنجاز) في مدينة عكار اللبنانية متضمنا أربع دورات تدريبية مهنية متخصصة في مجالات عدة منها صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية وصيانة الهواتف المحمولة والحلاقة الرجالية إضافة إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة وتحقيق الاستقلال المالي.
وأوضحت أن تكلفة المشروع بلغت نحو 3ر32 ألف دولار أمريكي وتضمن كذلك تقديم أدوات ومعدات مهنية صغيرة لـ28 من المتدربين المتفوقين بنسبة 35 في المئة دعما لانطلاقتهم العملية وتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة.
وأضافت أن المشروع من شأنه المساهمة في رفع مستوى الوعي المهني لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم العملية وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكرت أن المشروع يعكس التزام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في التمكين الاقتصادي وتوفير الفرص التعليمية والتأهيلية النوعية من خلال مبادرات تنموية مستدامة تستجيب لحاجات المجتمعات المحتاجة. (النهاية)
س ل م / ا ع ب
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس إنها نفذت المشروع الممتد خمسة أشهر بمركز (إنجاز) في مدينة عكار اللبنانية متضمنا أربع دورات تدريبية مهنية متخصصة في مجالات عدة منها صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية وصيانة الهواتف المحمولة والحلاقة الرجالية إضافة إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة وتحقيق الاستقلال المالي.
وأوضحت أن تكلفة المشروع بلغت نحو 3ر32 ألف دولار أمريكي وتضمن كذلك تقديم أدوات ومعدات مهنية صغيرة لـ28 من المتدربين المتفوقين بنسبة 35 في المئة دعما لانطلاقتهم العملية وتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة.
وأضافت أن المشروع من شأنه المساهمة في رفع مستوى الوعي المهني لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم العملية وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكرت أن المشروع يعكس التزام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في التمكين الاقتصادي وتوفير الفرص التعليمية والتأهيلية النوعية من خلال مبادرات تنموية مستدامة تستجيب لحاجات المجتمعات المحتاجة. (النهاية)
س ل م / ا ع ب
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