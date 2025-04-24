عقارات السيف تطلق برنامجها التدريبي "تأسيس" الهادف إلى تعزيز الكوادر الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الشابة‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬المهني،‭ ‬أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬برنامجًا‭ ‬تدريبيًّا‭ ‬جديدًا‭ ‬يمنح‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مهنية‭ ‬متميزة‭. ‬ويهدف‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تأسيس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬للطلاب‭ ‬وإثراء‭ ‬معرفتهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭.‬

ويتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬متنوعة‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات،‭ ‬مع‭ ‬تلقي‭ ‬التوجيه‭ ‬المهني‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬لصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الشخصية‭. ‬كما‭ ‬سيحظى‭ ‬المتدربون‭ ‬بفرصة‭ ‬زيارة‭ ‬المراكز‭ ‬التجارية‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭ ‬والتفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لزيادة‭ ‬إلمامهم‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭: ‬‮«‬تحرص‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬العملية‭ ‬والخبرة‭ ‬الميدانية،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬نموهم‭ ‬المهني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قدراتهم‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاعات‭ ‬وصياغة‭ ‬أطر‭ ‬نموها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬المؤهلة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‮»‬‭.‬

ويختتم‭ ‬البرنامج‭ ‬بمشروع‭ ‬نهائي‭ ‬يعرضه‭ ‬المشاركون‭ ‬وجلسة‭ ‬تقييم‭ ‬شاملة،‭ ‬يحصلون‭ ‬بعدها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬خبرة‭ ‬رسمية‭. ‬كما‭ ‬قد‭ ‬تتاح‭ ‬للطلبة‭ ‬المتميزين‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستقبلية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭.‬