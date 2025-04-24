عقارات السيف تطلق برنامجها التدريبي "تأسيس" الهادف إلى تعزيز الكوادر الوطنية

عقارات السيف تطلق برنامجها التدريبي "تأسيس" الهادف إلى تعزيز الكوادر الوطنية
تماشيًا مع التزامها بدعم الكفاءات الشابة وتعزيز فرص التطور المهني، أطلقت شركة عقارات السيف برنامجًا تدريبيًّا جديدًا يمنح طلاب الجامعات خبرة عملية في بيئة مهنية متميزة. ويهدف برنامج «تأسيس» إلى تطوير المهارات الأساسية للطلاب وإثراء معرفتهم في قطاع العقارات، وذلك على مدار شهري يوليو وأغسطس.
ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة مميزة للعمل على مشاريع متنوعة ضمن مختلف الإدارات، مع تلقي التوجيه المهني والمشاركة في ورش تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم الشخصية. كما سيحظى المتدربون بفرصة زيارة المراكز التجارية التابعة للشركة والتفاعل المباشر مع الإدارة التنفيذية لزيادة إلمامهم بمختلف القطاعات.
وقال أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف: «تحرص شركة عقارات السيف على تمكين الجيل القادم من خلال تزويدهم بالمعرفة العملية والخبرة الميدانية، حيث سيسهم هذا البرنامج في نموهم المهني، بالإضافة إلى بناء قدراتهم للإسهام في تطوير القطاعات وصياغة أطر نموها في المستقبل. نتطلع إلى بناء قاعدة من المواهب المؤهلة القادرة على دعم التنمية الاقتصادية للمملكة».
ويختتم البرنامج بمشروع نهائي يعرضه المشاركون وجلسة تقييم شاملة، يحصلون بعدها على شهادة خبرة رسمية. كما قد تتاح للطلبة المتميزين فرص عمل مستقبلية في شركة عقارات السيف.
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