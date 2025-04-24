  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عقارات السيف تطلق برنامجها التدريبي "تأسيس" الهادف إلى تعزيز الكوادر الوطنية

عقارات السيف تطلق برنامجها التدريبي "تأسيس" الهادف إلى تعزيز الكوادر الوطنية

2025-04-24 04:19:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الشابة‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬المهني،‭ ‬أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬برنامجًا‭ ‬تدريبيًّا‭ ‬جديدًا‭ ‬يمنح‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مهنية‭ ‬متميزة‭. ‬ويهدف‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تأسيس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬للطلاب‭ ‬وإثراء‭ ‬معرفتهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭.‬

ويتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬متنوعة‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات،‭ ‬مع‭ ‬تلقي‭ ‬التوجيه‭ ‬المهني‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬لصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الشخصية‭. ‬كما‭ ‬سيحظى‭ ‬المتدربون‭ ‬بفرصة‭ ‬زيارة‭ ‬المراكز‭ ‬التجارية‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭ ‬والتفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لزيادة‭ ‬إلمامهم‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭: ‬‮«‬تحرص‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬العملية‭ ‬والخبرة‭ ‬الميدانية،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬نموهم‭ ‬المهني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قدراتهم‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاعات‭ ‬وصياغة‭ ‬أطر‭ ‬نموها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬المؤهلة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‮»‬‭.‬

ويختتم‭ ‬البرنامج‭ ‬بمشروع‭ ‬نهائي‭ ‬يعرضه‭ ‬المشاركون‭ ‬وجلسة‭ ‬تقييم‭ ‬شاملة،‭ ‬يحصلون‭ ‬بعدها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬خبرة‭ ‬رسمية‭. ‬كما‭ ‬قد‭ ‬تتاح‭ ‬للطلبة‭ ‬المتميزين‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستقبلية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭.‬

MENAFN24042025000055011008ID1109466894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث