منصة "كوادر" تستمر في تقديم فرص التوظيف للكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات
انطلاقًا من أهداف صندوق العمل «تمكين» الرامية إلى تعزيز تنافسية المواطن البحريني ليكون الخيار الأمثل للتوظيف، ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، تأتي المبادرة الوطنية «كوادر» لتوفر قاعدة بيانات متكاملة تتيح لمؤسسات القطاع الخاص استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وتمنح منصة كوادر للجهات المستفيدة ميزة الوصول إلى الخبرات المحلية ذوي المهارات والتخصصات المطلوبة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عبر منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة، ما سيساعد أصحاب العمل في العثور على المهارات المطلوبة، وذلك من أجل دعم مسيرة النمو المتزايد لهذا القطاع. كما توفر المنصة فرصة للأفراد الباحثين عن عمل أو الموظفين العاملين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص فرصة للتوظيف أو التطور الوظيفي، الذي بدوره يسهم في دعم المسيرة المهنية للكوادر المحلية.
الجدير بالذكر أن عدداً من المؤسسات البحرينية قد استفادت من منصة «كوادر» لتوظيف نخبة من الكفاءات المحلية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وعلى هامش ذلك، قال طلال العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: «تمكنا من خلال منصة «كوادر» من توظيف نخبة من الكوادر المحلية القادرة على قيادة التغيير في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات المتنامي لكونه أحد أكثر القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني. كما اتاحت المنصة سهولة الوصول إلى قاعدة من البيانات المحلية المؤهلة والجاهزة للانخراط في سوق العمل التي تتوافق مع الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل لمؤسسات القطاع الخاص».
كما صرح علاء سعيد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة « ARRAY »: نفخر بدعم المواهب البحرينية وتوفير فرص العمل لهم في قطاع التكنولوجيا. لقد استفدنا من منصة «كوادر» التابعة لتمكين لترويج فرص العمل في شركة ARRAY ووجدنا أن المنصة سهلة الاستخدام وفعالة للغاية، كما توفر لنا قاعدة بيانات للكفاءات المحلية المتوافرة في سوق العمل. وعلى أثر ذلك نجحنا في ملء بعض الشواغر من خلال منصة «كوادر»، ومازلنا نستخدمها بانتظام، كما نقدر جهود ومبادرات تمكين في تطوير هذه المنصة بغرض توظيف الكفاءات المحلية».
وتأتي منصة «كوادر» استكمالاً لجهود «تمكين» في تعزيز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وذلك من خلال مختلف المبادرات التدريبية والشراكات والبرامج التي تسهم ايجاباً في إثراء هذا القطاع المتنامي.
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