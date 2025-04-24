منصة "كوادر" تستمر في تقديم فرص التوظيف للكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬ليكون‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف،‭ ‬ودعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬تأتي‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬كوادر‮»‬‭ ‬لتوفر‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬متكاملة‭ ‬تتيح‭ ‬لمؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬استقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

وتمنح‭ ‬منصة‭ ‬كوادر‭ ‬للجهات‭ ‬المستفيدة‭ ‬ميزة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخبرات‭ ‬المحلية‭ ‬ذوي‭ ‬المهارات‭ ‬والتخصصات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬موحدة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬ما‭ ‬سيساعد‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬النمو‭ ‬المتزايد‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭. ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬المنصة‭ ‬فرصة‭ ‬للأفراد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فرصة‭ ‬للتوظيف‭ ‬أو‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي،‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬المهنية‭ ‬للكوادر‭ ‬المحلية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬قد‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬كوادر‮»‬‭ ‬لتوظيف‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭. ‬وعلى‭ ‬هامش‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬طلال‭ ‬العريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مزاد‭: ‬‮«‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬كوادر‮»‬‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬المحلية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المتنامي‭ ‬لكونه‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬القطاعات‭ ‬نمواً‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬كما‭ ‬اتاحت‭ ‬المنصة‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المحلية‭ ‬المؤهلة‭ ‬والجاهزة‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لمؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬صرح‭ ‬علاء‭ ‬سعيد‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ ARRAY ‮»‬‭: ‬نفخر‭ ‬بدعم‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬لقد‭ ‬استفدنا‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬كوادر‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لتمكين‭ ‬لترويج‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬ووجدنا‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬وفعالة‭ ‬للغاية،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬لنا‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬ملء‭ ‬بعض‭ ‬الشواغر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬كوادر‮»‬،‭ ‬ومازلنا‭ ‬نستخدمها‭ ‬بانتظام،‭ ‬كما‭ ‬نقدر‭ ‬جهود‭ ‬ومبادرات‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬بغرض‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬كوادر‮»‬‭ ‬استكمالاً‭ ‬لجهود‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬التدريبية‭ ‬والشراكات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬ايجاباً‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المتنامي‭. ‬