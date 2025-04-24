رويا تصبح أول بنك إسلامي عالميًا يتيح الاستثمار في الأصول الرقمية، بما في ذلك البيتكوين

أعلنت رويا (رويا)، البنك الإسلامي الرقمي الأول في الإمارات، عن خطوة رائدة في القطاع المصرفي، حيث أصبحت أول بنك إسلامي عالميًا يتيح للعملاء شراء وبيع الأصول الرقمية، المعروفة أيضًا باسم "العملات المشفرة"، بما في ذلك البيتكوين، مباشرةً عبر تطبيقها المصرفي. تأتي هذه الخدمة كجزء من عرض الاستثمار الشامل الذي تقدمه رويا، بهدف تعزيز بناء الثروة الإسلامية الأخلاقية والنمو المالي طويل الأجل.

وبالشراكة مع Fuze ، الشركة المرخصة والرائدة في مجال الأصول الرقمية، تضمن رويا أن هذه الخدمة المبتكرة تتمتع بأعلى معايير الأمان، وسهولة الاستخدام، والامتثال الكامل لمبادئ التمويل الإسلامي الأخلاقي. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالأصول الرقمية، يلبي هذا العرض احتياجات العملاء الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بطريقة مسؤولة، تتماشى مع قيم الشفافية والعدالة والاستثمار المستدام.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا متسارعًا، مما يعزز مكانة الدولة كمركز رئيسي للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي العام المنتهي في يونيو 2024، استقبلت الإمارات أكثر من 30 مليار دولار من الأصول الرقمية، مسجلةً نموًا بنسبة 42% ، أي ما يقارب أربعة أضعاف متوسط النمو الإقليمي البالغ 11.7% .

وقال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لبنك رويا:

"في رويا، نحن ملتزمون بإحداث تحول في المشهد المالي في الإمارات من خلال تقديم خدمات مبتكرة، مع التمسك برؤيتنا في تقديم مصرفية إسلامية أخلاقية. ومن خلال دمج الأصول الرقمية ضمن منصتنا الاستثمارية، نهدف إلى تمكين عملائنا من المشاركة في الاقتصاد الرقمي بطريقة مستدامة ومسؤولة. كما نؤكد لعملائنا أن الأصول الرقمية التي نقدمها عبر منصة استثمارات رويا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يوفر لهم الطمأنينة والوضوح المالي."

من جانبه، صرح محمد علي يوسف (مو علي يوسف)، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Fuze :

"الشراكة مع رويا تمثل خطوة كبيرة نحو دمج الأصول الرقمية بسلاسة في الخدمات المصرفية اليومية. من خلال هذه الشراكة، نجمع بين البنية التحتية المتطورة لشركة Fuze والتزام رويا بالمصرفية الإسلامية الأخلاقية. نحن متحمسون لقيادة مستقبل الحلول الرقمية الاستثمارية البسيطة والآمنة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية."

وعلى عكس المنصات التي تشجع على التداول المضاربي، تأتي خدمة الأصول الرقمية من رويا كجزء من إطار استثماري مدروس، يهدف إلى بناء الثروة على المدى الطويل، بما يتماشى مع رؤية رويا لتقديم حلول مالية تخلق قيمة دائمة وتساعد العملاء على تحقيق أهدافهم المالية.

أبرز مزايا الخدمة:



إمكانية شراء وبيع الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مباشرةً من خلال تطبيق رويا المصرفي. الشفافية والحوكمة المتكاملة، لضمان الامتثال لمبادئ التمويل الإسلامي الأخلاقي.

شراكة مع Fuze ، لتقديم تجربة استثمارية موثوقة وسلسة وآمنة.

التركيز على الاستثمار المسؤول، بعيدًا عن السلوكيات المضاربية، لتعزيز الاستقرار المالي للعملاء.

وأضاف كريستوف كوستر:

"من خلال شراكتنا مع Fuze، حرصنا على أن يحصل عملاؤنا على منصة قوية وموثوقة للوصول إلى فرص الأصول الرقمية، مما يعكس التزامنا بالابتكار، مع الحفاظ على أعلى معايير المصرفية الإسلامية الأخلاقية."

وكجزء من نهج رويا الذي يضع العملاء في المقام الأول، تتوفر دعم واستشارات متخصصة عبر مراكز المجتمع التابعة للبنك ونموذج مركز الاتصال الهجين، لضمان حصول العملاء على التوجيه اللازم حول هذه الخدمة الجديدة.

يمثل هذا الإنجاز فصلًا جديدًا في القطاع المصرفي في الإمارات، ويعزز مكانة رويا كرائد في المصرفية الإسلامية الرقمية.