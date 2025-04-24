الجيل التالي من أدوات الحماية الإلكترونية: Yubico تُمكِّن مبرمجي هاكاثون الشباب من تأمين المستقبل

الجيل التالي من أدوات الحماية الإلكترونية: Yubico تُمكِّن مبرمجي هاكاثون الشباب من تأمين المستقبل
يُعدُّ الاستثمار في المنظمات التي يقودها الشباب وتنظِّم فعاليات هاكاثون خطوة حيوية لشركات الأمن الإلكتروني التي تلتزم بتعزيز جيل قادم من الخبراء في مجال الأمان. وفي ظل المشهد المتطور باستمرار لتهديدات الأمان، تُعدُّ هذه الفعاليات أمرًا بالغ الأهمية اليوم، حيث لا توفر للمبتكرين الشباب تجربة عملية في مواجهة التهديدات الإلكترونية الواقعية فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز الابتكار، وتشجيع مكافحة القرصنة الأخلاقية، وتعزيز الجهود العالمية لتأمين الإنترنت لصالح الشركات والأفراد والمجتمعات على حدٍ سواء.
صرَّح Ronnie Manning، مدير العلامة التجارية في Yubico قائلاً: "إزاء استمرار تصاعد التهديدات الإلكترونية على مستوى العالم، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تجهيز الجيل القادم من القادة بالأدوات والدعم الذي يحتاجونه لتأمين المستقبل". "منذ اليوم الأول، كانت مهمتنا في Yubico هي جعل الإنترنت أكثر أمانًا للجميع - ليس فقط من خلال الابتكار وتعزيز المعايير المفتوحة، بل من خلال الاستثمار في التجارب الواقعية التي تتيح للعقول الشابة أن تنمو وتتعلم وتتصدر مجال الأمن الإلكتروني."
على مدى الأشهر العشرة الماضية، دعمت شركة Yubico بكل فخر المنظمات التالية حول العالم، بما في ذلك:
BuildingBloCS - سنغافورة
Future Computing - الولايات المتحدة
Hackclub Vidisha - الهند
Hell Robotics - النرويج
MAS Hacks - الولايات المتحدة
Scrapyard Bristol - المملكة المتحدة
Scrapyard London - المملكة المتحدة
Scrapyard NoVA - الولايات المتحدة
Scrapyard Silicon Valley - الولايات المتحدة
Scrapyard Sydney - أستراليا
Swedish National Hacking Team - السويد
University of Texas at Dallas - الولايات المتحدة
قال Nick Donovan، من مجموعة أمن الكمبيوتر بجامعة تكساس في دالاس: "توفر فعاليات الهاكاثون للطلاب فرصة اكتساب خبرة عملية في مجال الأمن الإلكتروني خارج الفصل الدراسي". "هذه الأحداث مهمة جدًا للطلاب. تُعدُّ الأحدث مثل "TexSAW" تحولاً في النهج التقليدي الذي تتبعه العديد من الجامعات التي قد تفتقر إلى التدريب العملي في مجال الأمن الإلكتروني، حيث تقدِّم هذه الفعاليات تجارب مباشرة وممارسات حقيقية تساهم في تطوير المهارات العملية للمشاركين. "تعمل هذه الأحداث على إعداد الطلاب لبدء مسيرة مهنية ناجحة في هذا المجال."
تم إصدار برنامج Secure it Forward التابع لشركة Yubico رسميًا في عام 2021 بهدف توفير مفاتيح الأمان لمساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والتبرع بها للمنظمات غير الربحية، والحملات الانتخابية، والصحفيين، وفعاليات الهاكاثون، والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم. تبرعت شركة Yubico بأكثر من 65,000 مفتاح YubiKey لمئات المنظمات في أكثر من 20 بلدًا، بما في ذلك: المدافعون عن الحقوق المدنية، ورابطة مكافحة التشهير، وحرية الصحافة، والدفاع عن الحملات الرقمية.
يعكس التزام Yubico المتمثل في دعم المنظمات غير الربحية مثل "مجموعة أمن الكمبيوتر" في جامعة تكساس في دالاس حرص الشركة المستمر على تعزيز منظومة الأمن الإلكتروني من خلال رعاية المواهب الشابة وتشجيع شغفهم بحل المشكلات والابتكار. يمتد دعم الشركة ليشمل مجموعة من فعاليات الهاكاثون التي تُنظم على مدار العام، مما يوفر لطلاب المدارس الثانوية والجامعات فرصًا قيمة لاكتساب خبرات عملية في تصميم أنظمة آمنة والتعامل مع التحديات الإلكترونية الواقعية.
لمزيد من المعلومات حول برنامج Secure it Forward من Yubico، يُرجى الاطّلاع هنا .
معلومات عن شركة Yubico
Yubico (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز ستوكهولم: YUBICO)، الجهة التي أشرفت على اختراع سلسلة YubiKey، المعيار الذهبي للمصادقة متعددة العوامل (MFA) الذي يعمل على التصدي لعمليات التصيُّد الاحتيالي، وإيقاف عمليات الاستيلاء على الحسابات في مساراتها، وجعل تسجيل الدخول الآمن سهلاً ومتاحًا للجميع. منذ تأسيس الشركة في عام 2007، تجلت فيها روح الريادة فيما يتعلق بوضع معايير عالمية للوصول الآمن إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والخوادم والمتصفحات وحسابات الإنترنت. تُعدَّ شركة Yubico شركة منشئة ومساهمة أساسية في معايير المصادقة المفتوحة FIDO2 وWebAuthn والمعامل الثنائي الشامل FIDO (U2F)، وهي رائدة في تقديم المصادقة بدون كلمة مرور المستندة إلى الأجهزة باستخدام مفاتيح المرور ذات الضمان الأعلى للعملاء في أكثر من 160 دولة.
تتيح حلول Yubico إمكانية تسجيل الدخول بدون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور باستخدام الشكل الأكثر أمانًا لتقنية مفاتيح المرور. تعمل سلسلة YubiKeys بطريقة مبتكرة عبر المئات من التطبيقات والخدمات الخاصة بالمستهلكين والمؤسسات، مما يوفر أمانًا قويًا مع الاستمتاع بتجربة سريعة وسهلة.
وفي إطار المهمات التي تضطلع بها لجعل الإنترنت أكثر أمانًا للجميع، تتعهد شركة Yubico بدفع الإيرادات التي يتم الحصول عليها من بيع سلسلة YubiKeys إلى المؤسسات التي تساعد الأفراد المعرضين للخطر من خلال المبادرة الخيرية بعنوان "المضي قدمًا بأمان". يقع المقر الرئيسي للشركة في ستوكهولم وسانتا كلارا، كاليفورنيا. للاطّلاع على المزيد من المعلومات على Yubico، تفضَّل بزيارتنا على .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية