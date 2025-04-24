الجيل التالي من أدوات الحماية الإلكترونية: Yubico تُمكِّن مبرمجي هاكاثون الشباب من تأمين المستقبل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في عصر يشهد تزايد التهديدات الإلكترونية، تفتخر Yubico (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز ستوكهولم: YUBICO)، الشركة الرائد لمفاتيح الأمان المادية للمصادقة، بدعم مستقبل قادة الأمن السيبراني من خلال توفير YubiKeys لأكثر من 20 حدثًا تقنيًا وفعالية هاكوثون يقودها الشباب، وذلك من خلال برنامجها "Secure It Forward" .

يُعدُّ الاستثمار في المنظمات التي يقودها الشباب وتنظِّم فعاليات هاكاثون خطوة حيوية لشركات الأمن الإلكتروني التي تلتزم بتعزيز جيل قادم من الخبراء في مجال الأمان. وفي ظل المشهد المتطور باستمرار لتهديدات الأمان، تُعدُّ هذه الفعاليات أمرًا بالغ الأهمية اليوم، حيث لا توفر للمبتكرين الشباب تجربة عملية في مواجهة التهديدات الإلكترونية الواقعية فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز الابتكار، وتشجيع مكافحة القرصنة الأخلاقية، وتعزيز الجهود العالمية لتأمين الإنترنت لصالح الشركات والأفراد والمجتمعات على حدٍ سواء.

صرَّح Ronnie Manning، مدير العلامة التجارية في Yubico قائلاً: "إزاء استمرار تصاعد التهديدات الإلكترونية على مستوى العالم، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تجهيز الجيل القادم من القادة بالأدوات والدعم الذي يحتاجونه لتأمين المستقبل". "منذ اليوم الأول، كانت مهمتنا في Yubico هي جعل الإنترنت أكثر أمانًا للجميع - ليس فقط من خلال الابتكار وتعزيز المعايير المفتوحة، بل من خلال الاستثمار في التجارب الواقعية التي تتيح للعقول الشابة أن تنمو وتتعلم وتتصدر مجال الأمن الإلكتروني."

على مدى الأشهر العشرة الماضية، دعمت شركة Yubico بكل فخر المنظمات التالية حول العالم، بما في ذلك:



BuildingBloCS - سنغافورة

Future Computing - الولايات المتحدة

Hackclub Vidisha - الهند

Hell Robotics - النرويج

MAS Hacks - الولايات المتحدة

Scrapyard Bristol - المملكة المتحدة

Scrapyard London - المملكة المتحدة

Scrapyard NoVA - الولايات المتحدة

Scrapyard Silicon Valley - الولايات المتحدة

Scrapyard Sydney - أستراليا

Swedish National Hacking Team - السويد University of Texas at Dallas - الولايات المتحدة

قال Nick Donovan، من مجموعة أمن الكمبيوتر بجامعة تكساس في دالاس: "توفر فعاليات الهاكاثون للطلاب فرصة اكتساب خبرة عملية في مجال الأمن الإلكتروني خارج الفصل الدراسي". "هذه الأحداث مهمة جدًا للطلاب. تُعدُّ الأحدث مثل "TexSAW" تحولاً في النهج التقليدي الذي تتبعه العديد من الجامعات التي قد تفتقر إلى التدريب العملي في مجال الأمن الإلكتروني، حيث تقدِّم هذه الفعاليات تجارب مباشرة وممارسات حقيقية تساهم في تطوير المهارات العملية للمشاركين. "تعمل هذه الأحداث على إعداد الطلاب لبدء مسيرة مهنية ناجحة في هذا المجال."

تم إصدار برنامج Secure it Forward التابع لشركة Yubico رسميًا في عام 2021 بهدف توفير مفاتيح الأمان لمساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والتبرع بها للمنظمات غير الربحية، والحملات الانتخابية، والصحفيين، وفعاليات الهاكاثون، والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم. تبرعت شركة Yubico بأكثر من 65,000 مفتاح YubiKey لمئات المنظمات في أكثر من 20 بلدًا، بما في ذلك: المدافعون عن الحقوق المدنية، ورابطة مكافحة التشهير، وحرية الصحافة، والدفاع عن الحملات الرقمية.

يعكس التزام Yubico المتمثل في دعم المنظمات غير الربحية مثل "مجموعة أمن الكمبيوتر" في جامعة تكساس في دالاس حرص الشركة المستمر على تعزيز منظومة الأمن الإلكتروني من خلال رعاية المواهب الشابة وتشجيع شغفهم بحل المشكلات والابتكار. يمتد دعم الشركة ليشمل مجموعة من فعاليات الهاكاثون التي تُنظم على مدار العام، مما يوفر لطلاب المدارس الثانوية والجامعات فرصًا قيمة لاكتساب خبرات عملية في تصميم أنظمة آمنة والتعامل مع التحديات الإلكترونية الواقعية.

لمزيد من المعلومات حول برنامج Secure it Forward من Yubico، يُرجى الاطّلاع هنا .

معلومات عن شركة Yubico

Yubico (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز ستوكهولم: YUBICO)، الجهة التي أشرفت على اختراع سلسلة YubiKey، المعيار الذهبي للمصادقة متعددة العوامل (MFA) الذي يعمل على التصدي لعمليات التصيُّد الاحتيالي، وإيقاف عمليات الاستيلاء على الحسابات في مساراتها، وجعل تسجيل الدخول الآمن سهلاً ومتاحًا للجميع. منذ تأسيس الشركة في عام 2007، تجلت فيها روح الريادة فيما يتعلق بوضع معايير عالمية للوصول الآمن إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والخوادم والمتصفحات وحسابات الإنترنت. تُعدَّ شركة Yubico شركة منشئة ومساهمة أساسية في معايير المصادقة المفتوحة FIDO2 وWebAuthn والمعامل الثنائي الشامل FIDO (U2F)، وهي رائدة في تقديم المصادقة بدون كلمة مرور المستندة إلى الأجهزة باستخدام مفاتيح المرور ذات الضمان الأعلى للعملاء في أكثر من 160 دولة.

تتيح حلول Yubico إمكانية تسجيل الدخول بدون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور باستخدام الشكل الأكثر أمانًا لتقنية مفاتيح المرور. تعمل سلسلة YubiKeys بطريقة مبتكرة عبر المئات من التطبيقات والخدمات الخاصة بالمستهلكين والمؤسسات، مما يوفر أمانًا قويًا مع الاستمتاع بتجربة سريعة وسهلة.

وفي إطار المهمات التي تضطلع بها لجعل الإنترنت أكثر أمانًا للجميع، تتعهد شركة Yubico بدفع الإيرادات التي يتم الحصول عليها من بيع سلسلة YubiKeys إلى المؤسسات التي تساعد الأفراد المعرضين للخطر من خلال المبادرة الخيرية بعنوان "المضي قدمًا بأمان". يقع المقر الرئيسي للشركة في ستوكهولم وسانتا كلارا، كاليفورنيا. للاطّلاع على المزيد من المعلومات على Yubico، تفضَّل بزيارتنا على .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.