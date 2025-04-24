  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الشركات والمؤسسات ومعوقات عمل الشباب بها

الشركات والمؤسسات ومعوقات عمل الشباب بها

2025-04-24 04:11:17
(MENAFN- Al Watan) تعتبر رؤية المملكة العربية السعودية من أهم مقومات التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث تسعى لخلق فرص عمل لشباب الوطن ، كما تدعم الدولة الشركات والمؤسسات لتعزيز الاقتصاد الوطني، إيمانا منها بأن هذا الدعم يساهم في التنمية الاقتصادية ، وبفضل الله بدأت رؤية 2030 تؤتي ثمارها، حيث ساهمت العديد من الشركات بشكل فاعل في بناء الاقتصاد الوطني وأصبحت منتجاتها علامة مميزة تنافس عالميا.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها بعض الشركات، إلا أن هناك تحديات تعترض طريق الشباب السعودي، حيث تضع بعض الشركات شروطا معقدة لقبولهم، وتطلب خبرات قد تكون غير متاحة لهم ، وعند تعيينهم لاتتولى هذه الشركات تدريبهم بشكل مناسب، مما يحرمهم من اكتساب المهارات اللازمة.
كما يتمتع الشباب السعودي بالإصرار والثقة في النفس، وقد أثبتوا قدرتهم على الرقي بأنفسهم والتعلم بسرعة ليصبحوا جزءا من القوى العاملة المميزة في هذا الوطن المعطاء ، إلا أن الملاحظ وبعد سنوات من العمل يكتشفون أن الشركات لا تمنحهم حقهم في الترقيات أو المكافآت المالية اللازمة لبناء حياتهم وتكوين أسرهم ، مما يدفعهم إلى عدم المطالبة بحقوقهم خوفا على وظائفهم.
ومن هنا يأتي دور الجهات الرقابية لمنع هذه الممارسات السلبية ، ومن الضروري التدقيق في أنظمة الشركات وإدارتها، حيث نجد أشخاصا غير مؤهلين لإدارة الموارد البشرية، أو أجانب لايهتمون بهذه الجوانب ، ومن الملاحظ كذلك تدخل العوامل القبلية والتعصبات في القبول في بعض الشركات والمؤسسات ، وبالتالي يجب مراعاة ذلك من قبل الرقابة على هذه المؤسسات والشركات .

MENAFN24042025000089011017ID1109466838

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث