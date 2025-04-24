جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025

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جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025
(MENAFN- Al Watan) تمكنت جامعة بيشة لأول مرة من دخول تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية 2025، محققة المركز 26 محليًا، وضمن الفئة 401-500 آسيويًا من بين 853 جامعة مصنفة.
ويعكس هذا الإنجاز النوعي الذي يُسجل لأول مرة في تاريخ الجامعة، اهتمام مسؤولي الجامعة الكبير، بتطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانتها، وسمعتها بين الجامعات السعودية والآسيوية، ويؤكد مضيها قدمًا، نحو التميز والتنافسية العالمية.
يذكر أن تصنيف التايمز للجامعات العالمية الآسيوي يُعد مرجعية مهمة في قياس جودة التعليم والأبحاث على المستوى العالمي، ويسلط الضوء على أنشطة الجهات الأكاديمية في مجالات التعليم والبحث والتطلعات الدولية والشراكات العالمية.
ويعكس هذا الإنجاز النوعي الذي يُسجل لأول مرة في تاريخ الجامعة، اهتمام مسؤولي الجامعة الكبير، بتطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانتها، وسمعتها بين الجامعات السعودية والآسيوية، ويؤكد مضيها قدمًا، نحو التميز والتنافسية العالمية.
يذكر أن تصنيف التايمز للجامعات العالمية الآسيوي يُعد مرجعية مهمة في قياس جودة التعليم والأبحاث على المستوى العالمي، ويسلط الضوء على أنشطة الجهات الأكاديمية في مجالات التعليم والبحث والتطلعات الدولية والشراكات العالمية.
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