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جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025

جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025

2025-04-24 04:11:17
(MENAFN- Al Watan) تمكنت جامعة بيشة لأول مرة من دخول تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية 2025، محققة المركز 26 محليًا، وضمن الفئة 401-500 آسيويًا من بين 853 جامعة مصنفة.
ويعكس هذا الإنجاز النوعي الذي يُسجل لأول مرة في تاريخ الجامعة، اهتمام مسؤولي الجامعة الكبير، بتطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانتها، وسمعتها بين الجامعات السعودية والآسيوية، ويؤكد مضيها قدمًا، نحو التميز والتنافسية العالمية.
يذكر أن تصنيف التايمز للجامعات العالمية الآسيوي يُعد مرجعية مهمة في قياس جودة التعليم والأبحاث على المستوى العالمي، ويسلط الضوء على أنشطة الجهات الأكاديمية في مجالات التعليم والبحث والتطلعات الدولية والشراكات العالمية.

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