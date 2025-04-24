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صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة

صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة

2025-04-24 04:11:17
(MENAFN- Al Watan) صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 102 مواطنٍ ومقيمٍ؛ لتبرعهم بالدم 50 مرة، وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:
محمد بن إبراهيم بن عبدالله السياري، المقدم/ أحمد بن ملفي بن مبارك العتيبي، الوكيل رقيب متقاعد/ أحمد بن عباد بن حمد الشمري، يوسف بن حجي بن عبدالله الهاشم السيد، نايف بن عبدالله بن صالح الضحيان، هلال بن عيد بن عاطي العمراني، خالد بن رزق بن فارس الروضان، عبدالرحمن بن صالح بن ناصر العليان، ماجد بن ناصر بن إبراهيم الرشود، جعفر بن علي بن محمد الشواكر، طارق بن عبدالله بن حمزه الوهيبي، سليمان بن عبداللطيف بن داود الجعيلي، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن السعيدان، سلمان بن محمد بن علي السحيلي، سلمان بن سعيد بن خضر الزهراني، ماجد بن ناصر بن زيد القحيز، باسم بن ياسين بن محمد الغدير، فهد ابن عبدالرحمن ابن محمد الجناحي، فهد بن عادل بن حسين العامر، علي بن طاهر بن أحمد العيسى، وليد بن سليمان بن إبراهيم الوهيب، ياسر بن يوسف بن حسن الفوز، محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العومي، علي بن محمد بن علي مسرحي، النقيب الطبيب/فهد بن محمد بن سلطان الفراوي، الرائد/ ظافر بن ناصر بن عوظه ال زمام، عبدالرحمن بن خالد بن عبدالعزيز العثمان، الرائد الفني/ يوسف بن بديع بن سعود البديع، المقدم/ أحمد بن محمد بن سبيت السبيت، الوكيل الرقيب/ فيصل بن حسين بن إبراهيم عسيري، المهندس/ محمد بن عبدالعزيز بن سالم التركي، حسين ابن علي ابن حسين الصالح، علي بن فالح بن ملحق العتيبي، عيناء بنت أحمد بن عتيق الغامدي، غازي بن جمعه بن غازي الخيبري، فايز بن معصوم بن محمد باز، أحمد بن سالمين بن ناصر بن شملان، نواف بن عبدالله بن إبراهيم بن دايل، نواف بن سلمان بن عبدالعزيز الربيع، محمد بن عبدالعزيز بن محمد العيسى، سلطان بن محمد بن مهدي البقمي، الرقيب/ عبدالكريم بن ضيف الله بن مصلح النفيعي، المقدم/ فارس بن فهد بن علي الدغيثر، الرقيب أول/ عثمان بن محمد بن علي الشهري، سعد بن عيد بن عبدالهادي الهاجري، الوكيل الرقيب/ سعيد بن أبو طالب بن سعيد المعشي، محمد بن عبدالرحمن بن أحمد عيسى، العريف/ نصار بن عبيد بن بيوض الذيابي، الوكيل الرقيب/ ناصر بن حسين بن أحمد الجويهر، الوكيل الرقيب/ إبراهيم بن هلال بن إبراهيم العصيمي، العميد/ فهد بن محمد بن راشد الغفيلي، محمد بن داود بن سليمان العسافي، الوكيل الرقيب/ عبدالله بن حسن بن رشود الدوسري، بدر بن محمد بن أحمد حجازي، خالد بن عبدالرحمن بن علي الهمش، نايف بن فايز بن سعيد الشهري، الرئيس رقباء/ محمد بن عبدالرحمن بن محمد الزهراني، مهدي بن سالم بن علي ال سوار، الرقيب/ عون بن محمد بن ابن عبدالله السهلي، فريد بن عبدالعزيز بن حمد الحسيني، عبدالله بن محمد بن حمود الشهري، فرحان بن وليد بن إسماعيل البوعينين، لمياء بنت عثمان بن أحمد التويجري، محمد بن اكليفيخ عايض الهاجري، محمد بن ناصر بن علي الجمعه، بندر بن ناصر بن محمد بن سند، تركي بن فيصل بن محمد قباني، الرقيب/ فايز بن سعد بن مشخص المطيري، تركي بن صالح بن عبدالعزيز العقيل، الأستاذ/ بندر بن عايد بن فرحان الشراري، عبدالرحمن بن عبدالله بن محمود مفتي، متعب بن عزو بن محمد العنزي، الرقيب/ ماجد بن مردود بن ميس العنزي، مسفر بن حمد بن محمد القحطاني، محمد انس عبدالكريم السمك، غالب بن عايض بن سافر العتيبي، عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب مجثل، المقدم/ بدر بن سلطان بن هادي الشمري، محسن بن محمد بن علي النجراني، عبدالحكيم بن سعد بن عبدالرحمن البريدي، المقدم/ محمد بن عقاب بن عقاس بن محياء، عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله اليوسف، المقدم/ خالد بن محمد بن جريس الجريس، محمد بن تركي بن حمد الحمد، سعد بن خليفة بن أحمد العمر، حمدو حسين أحمد النبهان، تسنيم زاهد حسين، محمد يامن البساتنه، أحمد عبدالواحد مهبوب الحميري، نصر أحمد لاذقاني، مراد غالب حزام المجيدي، هاشم نعيم الزعيم، جمال محمد نبيل شلبي، ماجد علي محمد العليمي، ماهر حكمت شوقي الأرناؤط، عصام إبراهيم عامر أحمد عيسى، خالد خاطر أبو النعاج، عصام عبدالله عبدالحميد حسن حجو، مبخوت عبدالله صالح باقطيان، محمد عزالدين شرايرة، شادي عبدالرحمن المشهراوي، ماجد عمر سنجاب

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