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إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر أبريل

إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر أبريل

2025-04-24 04:11:16
(MENAFN- Al Watan) أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا وخمسة وعشرين مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر أبريل 2025م.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر أبريل خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف دعم المستفيدين لتملك السكن.
وأكد بن ماضي التزام الصندوق بمواصلة تقديم الدعم السكني؛ بهدف تعزيز فرص التملك وتحسين قدرة المستفيدين، لتسهيل رحلة التملك ضمن حلول ومزايا تمويلية متنوعة، مشيدًا بالشراكة الإستراتيجية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، التي أصبحت نموذجًا رائدًا؛ لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030".
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة "المستشار العقاري" لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

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