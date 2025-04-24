الدين الأمريكي يرتفع بنحو 900 مليون دولار في يوم واحد فقط

الدين الأمريكي يرتفع بنحو 900 مليون دولار في يوم واحد فقط
وحسب أحدث بيانات نشرتها وزارة الخزانة، سجل إجمالي الدين الأمريكي 36.215 تريليون دولار في الثالث والعشرين من أبريل الجاري، بزيادة قدرها 892 مليون دولار عن بيانات اليوم السابق، ويعادل ذلك ارتفاعاً بأكثر من 2.5 دولار في نصيب الفرد من الدين العام.موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات
تسلط هذه البيانات الضوء على تفاقم مشكلة الديون في الولايات المتحدة، إذ بلغ إجماليها قبل أربعة عقود فقط نحو 907 مليارات دولار.
وتشير تقديرات لجنة الموازنة في الكونجرس إلى أن الدين العام الأمريكي يتجه صوب 54 تريليون دولار خلال العقد القادم، أي ما يعادل زيادة بنحو 50% عن مستواه الحالي.المصدر:
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