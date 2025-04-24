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الدين الأمريكي يرتفع بنحو 900 مليون دولار في يوم واحد فقط

الدين الأمريكي يرتفع بنحو 900 مليون دولار في يوم واحد فقط

2025-04-24 04:11:05
(MENAFN- Al-Borsa News) يواصل حجم الدين الأمريكي النمو بوتيرة سريعة رغم تزايد الانتقادات سواء من الحكومة أو المواطنين للأمر، ما يبرز ثقل التحديات التي تواجه أكبر اقتصادات العالم في إدارة هذا الملف.

وحسب أحدث بيانات نشرتها وزارة الخزانة، سجل إجمالي الدين الأمريكي 36.215 تريليون دولار في الثالث والعشرين من أبريل الجاري، بزيادة قدرها 892 مليون دولار عن بيانات اليوم السابق، ويعادل ذلك ارتفاعاً بأكثر من 2.5 دولار في نصيب الفرد من الدين العام.

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تسلط هذه البيانات الضوء على تفاقم مشكلة الديون في الولايات المتحدة، إذ بلغ إجماليها قبل أربعة عقود فقط نحو 907 مليارات دولار.

وتشير تقديرات لجنة الموازنة في الكونجرس إلى أن الدين العام الأمريكي يتجه صوب 54 تريليون دولار خلال العقد القادم، أي ما يعادل زيادة بنحو 50% عن مستواه الحالي.

المصدر:

MENAFN24042025000202011048ID1109466831

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