أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1% رغم هدوء التوترات التجارية

أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1% رغم هدوء التوترات التجارية
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 1.05% أو 34.5 دولار إلى 3328.9 دولار للأوقية، خلال التعاملات، وصعد سعر التسليم الفوري 1% عند 3320.99 دولار.موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات
وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.75% إلى 33.3 دولار للأوقية، فيما زاد سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.15% عند 974.05 دولار.
وعزز من مكاسب الذهب، انخفاض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات أخرى- بنسبة 0.25% إلى 99.59 نقطة.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة“وول ستريت جورنال”، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خفض رسومها الجمركية الباهظة على الواردات من الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبًا، مقارنة بـ 145% مطبقة حاليًا.
كما أكد البيت الأبيض في تصريح لشبكة“سي إن بي سي” الأربعاء، أن الرئيس ترامب يدرس إعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارته، في خفض لحدة الحرب التجارية المشتعلة.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية