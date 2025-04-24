أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1% رغم هدوء التوترات التجارية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تعزيز المستثمرين مشترياتهم من المعدن الأصفر بعدما تراجع بأكثر من 3.5% في جلسة أمس، في ظل هدوء التوترات التجارية وسط تفاؤل بشأن اتفاق بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 1.05% أو 34.5 دولار إلى 3328.9 دولار للأوقية، خلال التعاملات، وصعد سعر التسليم الفوري 1% عند 3320.99 دولار.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.75% إلى 33.3 دولار للأوقية، فيما زاد سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.15% عند 974.05 دولار.

وعزز من مكاسب الذهب، انخفاض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات أخرى- بنسبة 0.25% إلى 99.59 نقطة.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة“وول ستريت جورنال”، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خفض رسومها الجمركية الباهظة على الواردات من الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبًا، مقارنة بـ 145% مطبقة حاليًا.

كما أكد البيت الأبيض في تصريح لشبكة“سي إن بي سي” الأربعاء، أن الرئيس ترامب يدرس إعفاء شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارته، في خفض لحدة الحرب التجارية المشتعلة.

المصدر: