هيونداي تنقل إنتاج توسان من المكسيك إلى أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“هيونداي موتور”، اليوم الخميس، إنها شكلت فريق عمل هذا الشهر، لتقليل تأثير التعريفات الجمركية على ماليتها، ووضع خطط لزيادة المصادر المحلية لمكونات السيارات في الولايات المتحدة.

وأوضحت“هيونداي” أنها نقلت إنتاج سيارتها“توسان” من المكسيك إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، حسبما ذكرت“رويترز”.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات

واستفادت صانعة السيارات الكورية من ضعف الوون، وسجلت أرباحاً تشغيلية بلغت 3.6 تريليون وون (2.5 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى مارس، بما يتماشى مع التقديرات، وهو ما يعد زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة إلى الوكلاء بنسبة 1% في الربع الأول، لكن مبيعات التجزئة قفزت بنسبة 11%، حيث سارع المستهلكون إلى الشراء قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وأبقت الشركة على توقعاتها السنوية التي قدمتها في يناير بشأن نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 3% و4% وهامش الربح التشغيلي بنسبة تتراوح بين 7.0% و8.0%.

وانخفض سهم الشركة المدرج في كوريا الجنوبية بنسبة 0.55% بعد بيان الأرباح الفصلية، بما يتماشى مع انخفاض السوق الأوسع بنسبة 0.25%.

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