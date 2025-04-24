  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هيونداي تنقل إنتاج توسان من المكسيك إلى أمريكا

هيونداي تنقل إنتاج توسان من المكسيك إلى أمريكا

2025-04-24 04:11:04
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة“هيونداي موتور”، اليوم الخميس، إنها شكلت فريق عمل هذا الشهر، لتقليل تأثير التعريفات الجمركية على ماليتها، ووضع خطط لزيادة المصادر المحلية لمكونات السيارات في الولايات المتحدة.

وأوضحت“هيونداي” أنها نقلت إنتاج سيارتها“توسان” من المكسيك إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، حسبما ذكرت“رويترز”.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات

واستفادت صانعة السيارات الكورية من ضعف الوون، وسجلت أرباحاً تشغيلية بلغت 3.6 تريليون وون (2.5 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى مارس، بما يتماشى مع التقديرات، وهو ما يعد زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة إلى الوكلاء بنسبة 1% في الربع الأول، لكن مبيعات التجزئة قفزت بنسبة 11%، حيث سارع المستهلكون إلى الشراء قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وأبقت الشركة على توقعاتها السنوية التي قدمتها في يناير بشأن نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 3% و4% وهامش الربح التشغيلي بنسبة تتراوح بين 7.0% و8.0%.

وانخفض سهم الشركة المدرج في كوريا الجنوبية بنسبة 0.55% بعد بيان الأرباح الفصلية، بما يتماشى مع انخفاض السوق الأوسع بنسبة 0.25%.

المصدر:

MENAFN24042025000202011048ID1109466828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث