هيونداي تنقل إنتاج توسان من المكسيك إلى أمريكا

هيونداي تنقل إنتاج توسان من المكسيك إلى أمريكا
وأوضحت“هيونداي” أنها نقلت إنتاج سيارتها“توسان” من المكسيك إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، حسبما ذكرت“رويترز”.موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات
واستفادت صانعة السيارات الكورية من ضعف الوون، وسجلت أرباحاً تشغيلية بلغت 3.6 تريليون وون (2.5 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى مارس، بما يتماشى مع التقديرات، وهو ما يعد زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي.
وارتفعت مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة إلى الوكلاء بنسبة 1% في الربع الأول، لكن مبيعات التجزئة قفزت بنسبة 11%، حيث سارع المستهلكون إلى الشراء قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل.
وأبقت الشركة على توقعاتها السنوية التي قدمتها في يناير بشأن نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 3% و4% وهامش الربح التشغيلي بنسبة تتراوح بين 7.0% و8.0%.
وانخفض سهم الشركة المدرج في كوريا الجنوبية بنسبة 0.55% بعد بيان الأرباح الفصلية، بما يتماشى مع انخفاض السوق الأوسع بنسبة 0.25%.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية