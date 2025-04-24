الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تفاؤل حذر بشأن المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية بشكل طفيف اليوم الخميس، مع تراجع الحماس إزاء التهدئة المحتملة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار موقع“إنفستنج” الأمريكي إلي استثناء كوريا الجنوبية، حيث تأخر أداء مؤشر“كوسبي” عن نظرائه بنسبة 0.6% بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا غير متوقعا في الربع الأول.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي و0.1% على أساس سنوي، نتيجة التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية التي أضرت بالصادرات الكورية الحيوية.

واتبعت الأسواق الآسيوية عمومًا مكاسب بورصة وول ستريت المسجلة الليلة السابقة، حيث شجع المستثمرين تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية على الصين، رغم عدم تحديده لموعد أو تفاصيل واضحة.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل طفيف خلال التداولات الآسيوية، إلا أن التفاؤل ظل محدودًا نظرًا لتأكيد ترامب أن أي اتفاق يتطلب“مبادرة” من الصين، وهو ما لم تُبدِ بكين رغبة فيه حتى الآن.

وأثارت تصريحات مسؤولين أمريكيين آخرين بعض الشكوك حول حدوث تهدئة حقيقية في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسجلت الأسواق اليابانية أفضل أداء، حيث ارتفع مؤشر“نيكي 225” بنسبة تقارب 1%، وصعد“توبكس” بنسبة 0.8%.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن وزير إنعاش الاقتصاد الياباني“ريوسيه أكازاوا” سيزور واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر لعقد جولة ثانية من المفاوضات التجارية.

ورغم تقرير منفصل أفاد بأن واشنطن لن تستثني طوكيو من الرسوم الجمركية، تمسك المسؤولون اليابانيون بمطالبهم بخفض الرسوم وتعزيز الشفافية في الاتفاقات التجارية.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية - المتأثرة بشكل كبير برسوم ترامب - بعد أن أفادت“فايننشال تايمز” أن الرئيس الأمريكي قد يستثني قطع غيار السيارات من رسومه البالغة 25%.

وقفزت أسهم“تويوتا” بنسبة تجاوزت 5%، مستفيدة أيضًا من خطط توسيع مصنعها في الولايات المتحدة، كما ارتفعت“هوندا” بنسبة 2%.

كما سجل مؤشر“إيه إس إكس 200” الأسترالي ارتفاعًا بنسبة 0.6%، وأضاف مؤشر“ستريتس تايمز” في سنغافورة 0.3%.

وصعد مؤشرا“شنجهاي شنزن سي إس آي 300′′ و”شنجهاي المركب” في الصين بنسبة 0.5% لكل منهما، بينما تراجع“هانج سنج” في هونج كونج بنسبة 0.4% نتيجة عمليات جني أرباح في أسهم الإنترنت الصينية الكبرى.

ومن المنتظر أن تعلن عدة شركات صينية كبرى نتائجها الفصلية هذا الأسبوع، من بينها“بي واي دي” المنافسة لتيسلا، و”بتروتشاينا”، والمقرران إعلان نتائجهما يوم الجمعة.

وأشارت العقود الآجلة لمؤشر“نيفتي 50” الهندي إلى افتتاح سلبي طفيف، حيث يتركز الاهتمام على كيفية رد الحكومة الهندية على هجوم إرهابي دموي في كشمير هذا الأسبوع.

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