الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تفاؤل حذر بشأن المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين

الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تفاؤل حذر بشأن المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين
وأشار موقع“إنفستنج” الأمريكي إلي استثناء كوريا الجنوبية، حيث تأخر أداء مؤشر“كوسبي” عن نظرائه بنسبة 0.6% بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا غير متوقعا في الربع الأول.موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تتراجع عند الافتتاح مع متابعة نتائج أعمال الشركات إيرادات“روش” السويسرية ترتفع 7% خلال الربع الأول “إيرباص” توقع عقداً لشراء معادن من السعودية ضمن صفقة الطائرات
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي و0.1% على أساس سنوي، نتيجة التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية التي أضرت بالصادرات الكورية الحيوية.
واتبعت الأسواق الآسيوية عمومًا مكاسب بورصة وول ستريت المسجلة الليلة السابقة، حيث شجع المستثمرين تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية على الصين، رغم عدم تحديده لموعد أو تفاصيل واضحة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل طفيف خلال التداولات الآسيوية، إلا أن التفاؤل ظل محدودًا نظرًا لتأكيد ترامب أن أي اتفاق يتطلب“مبادرة” من الصين، وهو ما لم تُبدِ بكين رغبة فيه حتى الآن.
وأثارت تصريحات مسؤولين أمريكيين آخرين بعض الشكوك حول حدوث تهدئة حقيقية في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وسجلت الأسواق اليابانية أفضل أداء، حيث ارتفع مؤشر“نيكي 225” بنسبة تقارب 1%، وصعد“توبكس” بنسبة 0.8%.
وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن وزير إنعاش الاقتصاد الياباني“ريوسيه أكازاوا” سيزور واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر لعقد جولة ثانية من المفاوضات التجارية.
ورغم تقرير منفصل أفاد بأن واشنطن لن تستثني طوكيو من الرسوم الجمركية، تمسك المسؤولون اليابانيون بمطالبهم بخفض الرسوم وتعزيز الشفافية في الاتفاقات التجارية.
وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية - المتأثرة بشكل كبير برسوم ترامب - بعد أن أفادت“فايننشال تايمز” أن الرئيس الأمريكي قد يستثني قطع غيار السيارات من رسومه البالغة 25%.
وقفزت أسهم“تويوتا” بنسبة تجاوزت 5%، مستفيدة أيضًا من خطط توسيع مصنعها في الولايات المتحدة، كما ارتفعت“هوندا” بنسبة 2%.
كما سجل مؤشر“إيه إس إكس 200” الأسترالي ارتفاعًا بنسبة 0.6%، وأضاف مؤشر“ستريتس تايمز” في سنغافورة 0.3%.
وصعد مؤشرا“شنجهاي شنزن سي إس آي 300′′ و”شنجهاي المركب” في الصين بنسبة 0.5% لكل منهما، بينما تراجع“هانج سنج” في هونج كونج بنسبة 0.4% نتيجة عمليات جني أرباح في أسهم الإنترنت الصينية الكبرى.
ومن المنتظر أن تعلن عدة شركات صينية كبرى نتائجها الفصلية هذا الأسبوع، من بينها“بي واي دي” المنافسة لتيسلا، و”بتروتشاينا”، والمقرران إعلان نتائجهما يوم الجمعة.
وأشارت العقود الآجلة لمؤشر“نيفتي 50” الهندي إلى افتتاح سلبي طفيف، حيث يتركز الاهتمام على كيفية رد الحكومة الهندية على هجوم إرهابي دموي في كشمير هذا الأسبوع.المصدر:
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