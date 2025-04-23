"إنها مثل المياه المعدنية!"، مشروع البنك الأفريقي للتنمية يُغيّر حياة المجتمعات المحلية في غينيا الاستوائية

"إنها مثل المياه المعدنية!" "، هتفت بحماس نساء قرية أونفانغ إينينه، المتجمعات حول بئر ماء مُزود بلوح شمسي. في هذه القرية، الواقعة على بُعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة من باتا، العاصمة الاقتصادية لغينيا الاستوائية، غيّرت المياه الصافية المتدفقة من الصنبور الحياة اليومية للسكان. ومع تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الجديدة، تغيّر وضع المجتمعات المحيطة.

لم يمض وقت طويل قبل أن يضطر سكان قرية أونفانغ إينينه وقرية ميكوغا المجاورة إلى السير عدة كيلومترات لجلب المياه من النهر، سواء للشرب أو لاحتياجاتهم المنزلية. وبالنسبة لموكونو ندونغ، التي تعيش في أونفانغ إينينه منذ 60 عامًا، فإن وصول المياه الجارية يعد بمثابة شعور بالتحرير.

تقول ندونغ "في الماضي، كان علينا أن نذهب باستمرار لجلب المياه من النهر، واليوم أصبح الأمر أسهل بكثير، فالماء موجود بجوار منزلي مباشرة. إنها ذات نوعية جيدة، ويمكنني الاحتفاظ بها في المنزل أو أخذها معي إلى الحقول". وتقدم السيدة ندونغ بفخر زجاجتين صغيرتين من الماء تحفظهما بعناية في المنزل، على بعد خطوات قليلة من البئر.

تعد بئر أونفانغ إينينه واحدة من 51 بئراً تم تركيبها في 34 قرية في غينيا الاستوائية تقع ضمن منطقة تدخل مشروع دعم تطوير سلاسل القيمة في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (PASPA). وتم تمويل المنشأة من قبل البنك الأفريقي للتنمية بتكلفة 55 مليون أورو، وقام وفد من مجموعة البنك برئاسة سولومان كوني، المدير العام بالنيابة لوسط أفريقيا بالبنك، بزيارة المنشأة مؤخرًا.

تمثل الهدف العام للمشروع في المساهمة في تحسين الأمن الغذائي من خلال تعزيز سلاسل القيمة في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية. لكن هذا الهدف يتجاوز ذلك بكثير من خلال معالجة التحديات الأساسية المتمثلة في حصول الناس على مياه الشرب والصرف الصحي.

معدات هيدروليكية متطورة

يقول ماريانو ميشا ماسا نسيجوي، المنسق الوطني للمشروع، "إن عنصر الصرف الصحي والوصول إلى المياه يحظى بتقدير خاص. كنا نخطط لبناء 50 بئرًا لمياه الشرب، لكننا انتهينا من بناء 51 بئرًا وإصلاح 20 بئرًا موجود. وفي المناطق الريفية التي لا تصلها الكهرباء، زُوِّدت الآبار بألواح شمسية".

وعلى بعد بضعة كيلومترات، تجسد قرية ميكوغا أيضًا هذا التحول بشكل مثالي، إذ تقع هذه القرية الهادئة ذات المساكن المتراصة بعناية وسط نباتات خضراء نموذجية للمنطقة الاستوائية، وقد شهدت حياتها اليومية تحولاً بفضل تركيب بئر مركزي يمكن لجميع السكان الوصول إليه.

ويظهر تصميم التركيب نفسه دراسة متأنية: حيث يتم وضع الصنابير على مسافة 1.50 متر تقريبًا من الأرض لمنع الأطفال من لمسها وبالتالي تجنب التبذير. والقواعد في القرية واضحة: هذه المياه الثمينة مخصصة حصريًا للاستهلاك والطهي. وبالنسبة للأعمال المنزلية والاحتياجات الأخرى، يظل النهر هو مصدر الإمدادات.

مياه نظيفة وآمنة

إلى جانب توفير إمكانية الوصول إلى المياه، توفر هذه المنشآت الهيدروليكية فوائد كبيرة للمجتمعات، إذ تساهم في تحسين الصحة العامة من خلال توفير المياه النظيفة والآمنة، وبالتالي تقليل مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه.

والأمر الأكثر أهمية هو أنها تقلل بشكل كبير من عبء العمل الواقع على النساء والأطفال، الذين هم المسؤولون تقليديا عن جلب المياه. ويؤكد منسق المشروع أن "الناس راضون بشكل خاص لأن الآبار تم بناؤها في مناطق حيث كان الوصول

إلى المياه يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للنساء، حيث كان يتعين عليهن السفر لمسافة تتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات للحصول على المياه".

وتستفيد أكثر من 2000 أسرة من البرنامج بشكل مباشر، مما يساهم في تحويل حياتهم اليومية وفتح آفاق جديدة للتنمية.

ويوضح هذا العنصر الخاص "بالمياه والصرف الصحي" بشكل مثالي كيف يمكن لمشروع يستهدف قطاعاً اقتصادياً محدداً، من خلال نهج شامل، أن يكون له تداعيات عميقة على الظروف المعيشية للسكان.

وفي أونفانغ إينينه وميكوغا، كما هو الحال في القرى المستفيدة الأخرى، تمثل المياه الصافية المتدفقة من الآبار الجديدة أكثر من مجرد مسألة راحة بسيطة، بل إنها رمز لمستقبل أكثر إشراقا وأكثر اكتفاء ذاتيا لهذه المجتمعات.

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