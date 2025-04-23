"إنها مثل المياه المعدنية!"، مشروع البنك الأفريقي للتنمية يُغيّر حياة المجتمعات المحلية في غينيا الاستوائية
"إنها مثل المياه المعدنية!" "، هتفت بحماس نساء قرية أونفانغ إينينه، المتجمعات حول بئر ماء مُزود بلوح شمسي. في هذه القرية، الواقعة على بُعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة من باتا، العاصمة الاقتصادية لغينيا الاستوائية، غيّرت المياه الصافية المتدفقة من الصنبور الحياة اليومية للسكان. ومع تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الجديدة، تغيّر وضع المجتمعات المحيطة.
لم يمض وقت طويل قبل أن يضطر سكان قرية أونفانغ إينينه وقرية ميكوغا المجاورة إلى السير عدة كيلومترات لجلب المياه من النهر، سواء للشرب أو لاحتياجاتهم المنزلية. وبالنسبة لموكونو ندونغ، التي تعيش في أونفانغ إينينه منذ 60 عامًا، فإن وصول المياه الجارية يعد بمثابة شعور بالتحرير.
تقول ندونغ "في الماضي، كان علينا أن نذهب باستمرار لجلب المياه من النهر، واليوم أصبح الأمر أسهل بكثير، فالماء موجود بجوار منزلي مباشرة. إنها ذات نوعية جيدة، ويمكنني الاحتفاظ بها في المنزل أو أخذها معي إلى الحقول". وتقدم السيدة ندونغ بفخر زجاجتين صغيرتين من الماء تحفظهما بعناية في المنزل، على بعد خطوات قليلة من البئر.
تعد بئر أونفانغ إينينه واحدة من 51 بئراً تم تركيبها في 34 قرية في غينيا الاستوائية تقع ضمن منطقة تدخل مشروع دعم تطوير سلاسل القيمة في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (PASPA). وتم تمويل المنشأة من قبل البنك الأفريقي للتنمية بتكلفة 55 مليون أورو، وقام وفد من مجموعة البنك برئاسة سولومان كوني، المدير العام بالنيابة لوسط أفريقيا بالبنك، بزيارة المنشأة مؤخرًا.
تمثل الهدف العام للمشروع في المساهمة في تحسين الأمن الغذائي من خلال تعزيز سلاسل القيمة في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية. لكن هذا الهدف يتجاوز ذلك بكثير من خلال معالجة التحديات الأساسية المتمثلة في حصول الناس على مياه الشرب والصرف الصحي.
معدات هيدروليكية متطورة
يقول ماريانو ميشا ماسا نسيجوي، المنسق الوطني للمشروع، "إن عنصر الصرف الصحي والوصول إلى المياه يحظى بتقدير خاص. كنا نخطط لبناء 50 بئرًا لمياه الشرب، لكننا انتهينا من بناء 51 بئرًا وإصلاح 20 بئرًا موجود. وفي المناطق الريفية التي لا تصلها الكهرباء، زُوِّدت الآبار بألواح شمسية".
وعلى بعد بضعة كيلومترات، تجسد قرية ميكوغا أيضًا هذا التحول بشكل مثالي، إذ تقع هذه القرية الهادئة ذات المساكن المتراصة بعناية وسط نباتات خضراء نموذجية للمنطقة الاستوائية، وقد شهدت حياتها اليومية تحولاً بفضل تركيب بئر مركزي يمكن لجميع السكان الوصول إليه.
ويظهر تصميم التركيب نفسه دراسة متأنية: حيث يتم وضع الصنابير على مسافة 1.50 متر تقريبًا من الأرض لمنع الأطفال من لمسها وبالتالي تجنب التبذير. والقواعد في القرية واضحة: هذه المياه الثمينة مخصصة حصريًا للاستهلاك والطهي. وبالنسبة للأعمال المنزلية والاحتياجات الأخرى، يظل النهر هو مصدر الإمدادات.
مياه نظيفة وآمنة
إلى جانب توفير إمكانية الوصول إلى المياه، توفر هذه المنشآت الهيدروليكية فوائد كبيرة للمجتمعات، إذ تساهم في تحسين الصحة العامة من خلال توفير المياه النظيفة والآمنة، وبالتالي تقليل مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه.
والأمر الأكثر أهمية هو أنها تقلل بشكل كبير من عبء العمل الواقع على النساء والأطفال، الذين هم المسؤولون تقليديا عن جلب المياه. ويؤكد منسق المشروع أن "الناس راضون بشكل خاص لأن الآبار تم بناؤها في مناطق حيث كان الوصول
إلى المياه يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للنساء، حيث كان يتعين عليهن السفر لمسافة تتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات للحصول على المياه".
وتستفيد أكثر من 2000 أسرة من البرنامج بشكل مباشر، مما يساهم في تحويل حياتهم اليومية وفتح آفاق جديدة للتنمية.
ويوضح هذا العنصر الخاص "بالمياه والصرف الصحي" بشكل مثالي كيف يمكن لمشروع يستهدف قطاعاً اقتصادياً محدداً، من خلال نهج شامل، أن يكون له تداعيات عميقة على الظروف المعيشية للسكان.
وفي أونفانغ إينينه وميكوغا، كما هو الحال في القرى المستفيدة الأخرى، تمثل المياه الصافية المتدفقة من الآبار الجديدة أكثر من مجرد مسألة راحة بسيطة، بل إنها رمز لمستقبل أكثر إشراقا وأكثر اكتفاء ذاتيا لهذه المجتمعات.توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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