أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين

أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين
وشارك في الأمسية التي حضرها رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان، الشعراء صالح خليفة، وإبراهيم عودة، وعفاف غنيم، حيث قدموا قصائد بين الشعر الوجداني والديني والاجتماعي والوطني والإنساني.
وتغنى الشعراء في قصائدهم بالوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني، مستحضرين في قصائدهم، ما يحدث في غزة وفلسطين.
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