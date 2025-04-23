أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين اليوم الأربعاء، أمسية شعرية، ضمن نشاطاته وفعالياته الأدبية والثقافية.



وشارك في الأمسية التي حضرها رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان، الشعراء صالح خليفة، وإبراهيم عودة، وعفاف غنيم، حيث قدموا قصائد بين الشعر الوجداني والديني والاجتماعي والوطني والإنساني.



وتغنى الشعراء في قصائدهم بالوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني، مستحضرين في قصائدهم، ما يحدث في غزة وفلسطين.