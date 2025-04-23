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الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى مدرسة بغزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى مدرسة بغزة

2025-04-23 03:13:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مبنى مدرسة سابقا بمدينة غزة بعد رصد مجموعة مسلحين فيه.

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