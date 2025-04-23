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حرائق ضخمة بين تل أبيب والقدس

حرائق ضخمة بين تل أبيب والقدس

2025-04-23 03:13:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حرائق ضخمة ما زالت مشتعلة قرب الشارع الواصل بين تل أبيب والقدس.
وأضافت بأن قوات الإطفاء لا تسيطر على الحرائق المندلعة منذ ظهر اليوم في منطقة جبال غرب القدس.

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