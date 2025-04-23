حرائق ضخمة بين تل أبيب والقدس

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حرائق ضخمة بين تل أبيب والقدس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حرائق ضخمة ما زالت مشتعلة قرب الشارع الواصل بين تل أبيب والقدس.
وأضافت بأن قوات الإطفاء لا تسيطر على الحرائق المندلعة منذ ظهر اليوم في منطقة جبال غرب القدس.
وأضافت بأن قوات الإطفاء لا تسيطر على الحرائق المندلعة منذ ظهر اليوم في منطقة جبال غرب القدس.
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