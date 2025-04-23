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الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق

الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق

2025-04-23 03:13:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي النائب حكيم جيفريز، ووفدا من النواب المرافقين له، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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