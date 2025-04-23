  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الخارجية: جميع الأردنيين في إسطنبول بخير

الخارجية: جميع الأردنيين في إسطنبول بخير

2025-04-23 03:13:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة، جرّاء الزلزال الذي ضرب بحر مرمرة وأجزاء من مدينة إسطنبول، وأدى إلى إصابة العشرات.
‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة إسطنبول جميعهم بخير، ولا توجد إصابات بينهم، داعيًا الأردنيين المتواجدين في منطقة الزلزال إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات التركية.
وأعرب السفير القضاة عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جرّاء الزلزال.

MENAFN23042025000208011052ID1109465026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث