القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية

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القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الفرق الخاصة في إدارة البحث الجنائي والمكلفة بمتابعة الأشخاص المطلوبين لا سيّما الخطرين منهم، تمكنت وبعد مراقبة طويلة وجمع للمعلومات حول مطلوب مصنف بالخطر والمسلح ومتوارٍ عن الأنظار ضمن لواء الشونة الجنوبية، من تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بحقه أربعة طلبات، منها على خلفية جريمة قتل لشخص من جنسية عربية وقعت قبل أشهر في لواء الشونة الجنوبية، حيث جرت إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة التحريض والتدخل بالقتل.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بحقه أربعة طلبات، منها على خلفية جريمة قتل لشخص من جنسية عربية وقعت قبل أشهر في لواء الشونة الجنوبية، حيث جرت إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة التحريض والتدخل بالقتل.
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