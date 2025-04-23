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القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية

القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية

2025-04-23 03:13:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الفرق الخاصة في إدارة البحث الجنائي والمكلفة بمتابعة الأشخاص المطلوبين لا سيّما الخطرين منهم، تمكنت وبعد مراقبة طويلة وجمع للمعلومات حول مطلوب مصنف بالخطر والمسلح ومتوارٍ عن الأنظار ضمن لواء الشونة الجنوبية، من تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بحقه أربعة طلبات، منها على خلفية جريمة قتل لشخص من جنسية عربية وقعت قبل أشهر في لواء الشونة الجنوبية، حيث جرت إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة التحريض والتدخل بالقتل.

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