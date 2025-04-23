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عمر العياصرة: الدولة الأردنية حسمت موقفها من الإخوان المسلمين.. والتنظيم المسلح كان الصدمة

عمر العياصرة: الدولة الأردنية حسمت موقفها من الإخوان المسلمين.. والتنظيم المسلح كان الصدمة

2025-04-23 03:13:31

(MENAFN- Amman Net) قال عضو مجلس الأعيان عمر العياصرة إن قرار الحكومة الأردنية حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، جاء بعد تطورات أمنية خطيرة، تمثلت في اكتشاف خلية مكوّنة من 16 شخصاً، بينهم أعضاء في الجماعة، متهمين بتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة.

وفي حديثه لراديو البلد، أوضح العياصرة أن القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة تراكمات وتغير في قواعد الاشتباك مع الحركة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتخذ في السابق خطوات تنفيذية ضد الجماعة رغم قرار حلّها قضائيًا عام 2020، لكنها اليوم تمضي بخطوات واضحة تشمل مصادرة الأموال وإغلاق المقار ومنع أي نشاط إعلامي أو دعائي.

وأضاف العياصرة أن "الصدمة" التي تعرضت لها الدولة كانت في كون التنظيم العسكري هذه المرة خرج من رحم جماعة اعتادت على التعايش السياسي مع الدولة، وهو ما خلق حالة من "الضجيج" داخل المؤسسات الرسمية. وأكد أن الدولة ترى أن الجماعة لم تعد تفرق بين الخطاب الوطني والمقاربات الإقليمية أو الأممية، مشيرًا إلى أن التيار المتشدد طغى على المعتدلين داخل الجماعة.

MENAFN23042025000209011053ID1109465023

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