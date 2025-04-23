عمر العياصرة: الدولة الأردنية حسمت موقفها من الإخوان المسلمين.. والتنظيم المسلح كان الصدمة

عمر العياصرة: الدولة الأردنية حسمت موقفها من الإخوان المسلمين.. والتنظيم المسلح كان الصدمة
وفي حديثه لراديو البلد، أوضح العياصرة أن القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة تراكمات وتغير في قواعد الاشتباك مع الحركة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتخذ في السابق خطوات تنفيذية ضد الجماعة رغم قرار حلّها قضائيًا عام 2020، لكنها اليوم تمضي بخطوات واضحة تشمل مصادرة الأموال وإغلاق المقار ومنع أي نشاط إعلامي أو دعائي.
وأضاف العياصرة أن "الصدمة" التي تعرضت لها الدولة كانت في كون التنظيم العسكري هذه المرة خرج من رحم جماعة اعتادت على التعايش السياسي مع الدولة، وهو ما خلق حالة من "الضجيج" داخل المؤسسات الرسمية. وأكد أن الدولة ترى أن الجماعة لم تعد تفرق بين الخطاب الوطني والمقاربات الإقليمية أو الأممية، مشيرًا إلى أن التيار المتشدد طغى على المعتدلين داخل الجماعة.
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