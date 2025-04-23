بيت لحم: قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم الدهيشة وتعتقل شابا

بيت لحم: قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم الدهيشة وتعتقل شابا
وأفاد مصادر محلية، بأن قوات إسرائيلية خاصة، ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وتمركزت أمام مدخله الرئيسي على شارع القدس الخليل، وانتشرت في محيطه، واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت.
وأكد أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن جبر الحسنات (19 عاما) قبل انسحابها.
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