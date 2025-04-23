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بيت لحم: قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم الدهيشة وتعتقل شابا

بيت لحم: قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم الدهيشة وتعتقل شابا

2025-04-23 03:13:15
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مساء اليوم الأربعاء، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت شابا، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات إسرائيلية خاصة، ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وتمركزت أمام مدخله الرئيسي على شارع القدس الخليل، وانتشرت في محيطه، واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت.

وأكد أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن جبر الحسنات (19 عاما) قبل انسحابها.

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