رئيس سلطة المياه: خطوات إصلاحية كبيرة أنجزت في قطاع المياه والصرف الصحي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ قال رئيس سلطة المياه زياد ميمي اليوم الأربعاء، إن خطوات إصلاحية كبيرة أنجزت في قطاع المياه والصرف الصحي، وإن خطوات عملية تقوم بها سلطة المياه بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الانعكاس الإيجابي على قطاع المياه.

وتتمثل تلك الخطوات في الإجراءات العملية للانتقال إلى شركة المياه الوطنية ذات الاستدامة المالية والفنية، ومشروع نقاط الربط لقرى شمال غرب رام الله، ومشروع الصرف الصحي المتكامل من طولكرم- الأغوار، ومشروع محطة عين جريوت.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس التعاون الإنمائي في المكتب التمثيلي الألماني روث مولر، ونائب مدير مكتب بنك التنمية الألماني وضاح حمد الله، ورئيسة برنامج الوكالة الألمانية للتنمية ناتالي بارتلت.

وتطرق الميمي إلى أهمية العمل المشترك فيما يتعلق بكميات المياه المزودة للفلسطينيين، والتي تتطلب الضغط من جانب الدول المانحة الشريكة على الجانب الإسرائيلي، لتلافي أزمة مائية جديدة خلال الصيف المقبل، وتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى الحد من الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، إلى جانب استعراضه لأهم المشاريع التي تسعى سلطة المياه لتوفير دعم مالي إضافي لها لاستكمال العمل في المراحل المقبلة.

من جانبها، أكدت روث أن قطاع المياه يندرج ضمن أولويات الدعم لدى الحكومة الألمانية، وأنها ستعمل على بحث الآليات التي من الممكن أن يتم خلالها إدراج الاحتياجات المرصودة من قبل سلطة المياه كأولوية، لما لها من أثر ملموس على حياة المواطن الفلسطيني.