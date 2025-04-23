رئيس سلطة المياه: خطوات إصلاحية كبيرة أنجزت في قطاع المياه والصرف الصحي

رئيس سلطة المياه: خطوات إصلاحية كبيرة أنجزت في قطاع المياه والصرف الصحي
وتتمثل تلك الخطوات في الإجراءات العملية للانتقال إلى شركة المياه الوطنية ذات الاستدامة المالية والفنية، ومشروع نقاط الربط لقرى شمال غرب رام الله، ومشروع الصرف الصحي المتكامل من طولكرم- الأغوار، ومشروع محطة عين جريوت.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس التعاون الإنمائي في المكتب التمثيلي الألماني روث مولر، ونائب مدير مكتب بنك التنمية الألماني وضاح حمد الله، ورئيسة برنامج الوكالة الألمانية للتنمية ناتالي بارتلت.
وتطرق الميمي إلى أهمية العمل المشترك فيما يتعلق بكميات المياه المزودة للفلسطينيين، والتي تتطلب الضغط من جانب الدول المانحة الشريكة على الجانب الإسرائيلي، لتلافي أزمة مائية جديدة خلال الصيف المقبل، وتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى الحد من الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، إلى جانب استعراضه لأهم المشاريع التي تسعى سلطة المياه لتوفير دعم مالي إضافي لها لاستكمال العمل في المراحل المقبلة.
من جانبها، أكدت روث أن قطاع المياه يندرج ضمن أولويات الدعم لدى الحكومة الألمانية، وأنها ستعمل على بحث الآليات التي من الممكن أن يتم خلالها إدراج الاحتياجات المرصودة من قبل سلطة المياه كأولوية، لما لها من أثر ملموس على حياة المواطن الفلسطيني.
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