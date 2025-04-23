رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية يزور قيادة القوة البحرية و الزوارق الملكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 نيسان (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري نافيد أشرف، اليوم الأربعاء، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.

واستمع الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية، ودورها في تعزيز أمن وسلامة الملاحة في خليج العقبة، وحماية الحدود البحرية الأردنية.

وجال الوفد الضيف في مركز العمليات البحري والمركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيرة (JROC) الذي افتتح مؤخراً في قيادة القوة، واطلع على منظومة الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، وأجهزة المراقبة المتطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة المسيرة البحرية.

من جهته، أبدى الفريق أول بحري أشرف إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوة البحرية والزوارق الملكية.

وفي نهاية الزيارة، دوّن الضيف كلمة في سجل كبار الزوار.

--(بترا)

ن ن/م ف/ هـ ح

23/04/2025 21:34:55