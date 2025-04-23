رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية يزور قيادة القوة البحرية و الزوارق الملكية

رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية يزور قيادة القوة البحرية و الزوارق الملكية
عمان 23 نيسان (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري نافيد أشرف، اليوم الأربعاء، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.
واستمع الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية، ودورها في تعزيز أمن وسلامة الملاحة في خليج العقبة، وحماية الحدود البحرية الأردنية.
وجال الوفد الضيف في مركز العمليات البحري والمركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيرة (JROC) الذي افتتح مؤخراً في قيادة القوة، واطلع على منظومة الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، وأجهزة المراقبة المتطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة المسيرة البحرية.
من جهته، أبدى الفريق أول بحري أشرف إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوة البحرية والزوارق الملكية.
وفي نهاية الزيارة، دوّن الضيف كلمة في سجل كبار الزوار.
--(بترا)
ن ن/م ف/ هـ ح
23/04/2025 21:34:55
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية