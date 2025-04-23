منتخب الناشئين لكرة القدم يبدأ تدريباته في قطر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 نيسان (بترا)- بدأ المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في الدوحة، ضمن معسكره الذي يمتد حتى مطلع الشهر المقبل، في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال تشرين الثاني المقبل.

وأجرى المنتخب تدريباً استشفائياً اليوم الأربعاء على ملاعب اسباير، بقيادة المدرب خالد سعد، وبحضور جميع اللاعبين.

وينتظر أن يلتقي المنتخب مع أحد الأندية القطرية يوم غد الخميس، على أن يعقبه إقامة مباراتين وديتين مع نظيره القطري يومي 27 و 30 الحالي، على ملاعب اسباير.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا: أزد يعيش، أشرف علي، علاء الدين اصريوع، محمد الشيخ، أمير اللوزي، فيصل أبو دهيم، أحمد بدران، محمد خليل، راشد فيضي، بشر مرقة، إبراهيم هندية، نور الدين عمرو، يزن قدادة، مهند العسل، محمد العمرة، أحمد الخرابشة، أحمد المراعية، أسامة الجوهري، سند طبيشات، عدنان بكار، عبدالرحمن العجالين، أسامة رواشدة، وأحمد الخطبا.

--(بترا)

خ خ/م ف/ ه ح

23/04/2025 20:58:15