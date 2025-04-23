  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منتخب الناشئين لكرة القدم يبدأ تدريباته في قطر

منتخب الناشئين لكرة القدم يبدأ تدريباته في قطر

2025-04-23 03:08:57
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 نيسان (بترا)- بدأ المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في الدوحة، ضمن معسكره الذي يمتد حتى مطلع الشهر المقبل، في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال تشرين الثاني المقبل.
وأجرى المنتخب تدريباً استشفائياً اليوم الأربعاء على ملاعب اسباير، بقيادة المدرب خالد سعد، وبحضور جميع اللاعبين.
وينتظر أن يلتقي المنتخب مع أحد الأندية القطرية يوم غد الخميس، على أن يعقبه إقامة مباراتين وديتين مع نظيره القطري يومي 27 و 30 الحالي، على ملاعب اسباير.
وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا: أزد يعيش، أشرف علي، علاء الدين اصريوع، محمد الشيخ، أمير اللوزي، فيصل أبو دهيم، أحمد بدران، محمد خليل، راشد فيضي، بشر مرقة، إبراهيم هندية، نور الدين عمرو، يزن قدادة، مهند العسل، محمد العمرة، أحمد الخرابشة، أحمد المراعية، أسامة الجوهري، سند طبيشات، عدنان بكار، عبدالرحمن العجالين، أسامة رواشدة، وأحمد الخطبا.
--(بترا)
خ خ/م ف/ ه ح
23/04/2025 20:58:15

MENAFN23042025000117011021ID1109464947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث