منتخب الناشئين لكرة القدم يبدأ تدريباته في قطر

منتخب الناشئين لكرة القدم يبدأ تدريباته في قطر
عمان 23 نيسان (بترا)- بدأ المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية في الدوحة، ضمن معسكره الذي يمتد حتى مطلع الشهر المقبل، في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال تشرين الثاني المقبل.
وأجرى المنتخب تدريباً استشفائياً اليوم الأربعاء على ملاعب اسباير، بقيادة المدرب خالد سعد، وبحضور جميع اللاعبين.
وينتظر أن يلتقي المنتخب مع أحد الأندية القطرية يوم غد الخميس، على أن يعقبه إقامة مباراتين وديتين مع نظيره القطري يومي 27 و 30 الحالي، على ملاعب اسباير.
وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا: أزد يعيش، أشرف علي، علاء الدين اصريوع، محمد الشيخ، أمير اللوزي، فيصل أبو دهيم، أحمد بدران، محمد خليل، راشد فيضي، بشر مرقة، إبراهيم هندية، نور الدين عمرو، يزن قدادة، مهند العسل، محمد العمرة، أحمد الخرابشة، أحمد المراعية، أسامة الجوهري، سند طبيشات، عدنان بكار، عبدالرحمن العجالين، أسامة رواشدة، وأحمد الخطبا.
--(بترا)
خ خ/م ف/ ه ح
23/04/2025 20:58:15
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