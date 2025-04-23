اليرموك تشارك في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الـ 57

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 23 نيسان (بترا)- شاركت جامعة اليرموك من خلال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الـ 57، الذي تستضيفه الجامعة الدولية في دولة الكويت الشقيقة.

وقال عبيدات إن مشاركة جامعة اليرموك بهذا المؤتمر، يُجسد مكانتها كجامعة ومؤسسة أكاديمية عربية عريقة، مبينا أن هذا المؤتمر يعقد هذا العام تحت تعزيز التكامل الإقليمي والتحول الرقمي في التعليم العالي العربي، ويهدف إلى تسليط الضوء على قضايا محورية.

وبين أن من هذه القضايا تطوير منظومة التعليم العالي في العالم العربي، ودعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وأشار عبيدات إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية، ومناقشة مستقبل التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي المتسارع، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالات التعليم والبحث العلمي والحوكمة الجامعية.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، بحث عبيدات مع عدد من رؤساء الجامعات العربية، سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي ما بين جامعة اليرموك وهذه الجامعات، على صعيد المؤتمرات العلمية والتبادل والنشر العلمي.

من جهة أخرى، افتتحت في الجامعة اليوم فعاليات "اليوم العلمي لكلية العلوم"، وقالت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتورة فاديا مياس أن البحث العلمي هو الأساس والركيزة الأساسية لتقدم العلوم المختلفة.

وأشارت إلى حرص جامعة اليرموك على تحفيز طلبتها على الدوام لإجراء البحوث العلمية والابتكار والاستقصاء، سيما وأن حدود العلم والتعليم لا تتوقف عند المعرفة النظرية، وإنما تتطور وتتجدد من خلال البحث والاستكشاف والاستقصاء.

بدوره، أكد عميد كلية العلوم الدكتور أمجد الناصر أن كلية العلوم تشهد حراكًا علميًا متواصلاً يُجسد التزامها الوطني، من خلال العديد من الدورات اللامنهجية التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بشكل اسبوعي وبمواضيع مختلفة تتلاءم مع متطلبات العصر الرقمي، مبيناً أن "يوم العلوم"، الذي يُقام بالشراكة مع أكثر من 40 مؤسسة مجتمعية تُعنى بالعلوم وفروعه، تجسيد حيّ لهوية الكلية ورسالتها في خدمة العلم والمجتمع .

وتضمنت فعاليات اليوم العلمي عقد عدة محاضرات علمية، ومعرضا إضافة إلى مشاركة طلبة المدرسة النموذجية من خلال تقديم تجارب علمية حية ومبتكرة، بالإضافة إلى تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الأردني/ فرع الشمال.

(بترا)

ع ع/از/ هـ ح

23/04/2025 20:34:56