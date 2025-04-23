اليرموك تشارك في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الـ 57

اليرموك تشارك في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الـ 57
إربد 23 نيسان (بترا)- شاركت جامعة اليرموك من خلال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الـ 57، الذي تستضيفه الجامعة الدولية في دولة الكويت الشقيقة.
وقال عبيدات إن مشاركة جامعة اليرموك بهذا المؤتمر، يُجسد مكانتها كجامعة ومؤسسة أكاديمية عربية عريقة، مبينا أن هذا المؤتمر يعقد هذا العام تحت تعزيز التكامل الإقليمي والتحول الرقمي في التعليم العالي العربي، ويهدف إلى تسليط الضوء على قضايا محورية.
وبين أن من هذه القضايا تطوير منظومة التعليم العالي في العالم العربي، ودعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات وتأهيل الخريجين لسوق العمل.
وأشار عبيدات إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية، ومناقشة مستقبل التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي المتسارع، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالات التعليم والبحث العلمي والحوكمة الجامعية.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، بحث عبيدات مع عدد من رؤساء الجامعات العربية، سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي ما بين جامعة اليرموك وهذه الجامعات، على صعيد المؤتمرات العلمية والتبادل والنشر العلمي.
من جهة أخرى، افتتحت في الجامعة اليوم فعاليات "اليوم العلمي لكلية العلوم"، وقالت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتورة فاديا مياس أن البحث العلمي هو الأساس والركيزة الأساسية لتقدم العلوم المختلفة.
وأشارت إلى حرص جامعة اليرموك على تحفيز طلبتها على الدوام لإجراء البحوث العلمية والابتكار والاستقصاء، سيما وأن حدود العلم والتعليم لا تتوقف عند المعرفة النظرية، وإنما تتطور وتتجدد من خلال البحث والاستكشاف والاستقصاء.
بدوره، أكد عميد كلية العلوم الدكتور أمجد الناصر أن كلية العلوم تشهد حراكًا علميًا متواصلاً يُجسد التزامها الوطني، من خلال العديد من الدورات اللامنهجية التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بشكل اسبوعي وبمواضيع مختلفة تتلاءم مع متطلبات العصر الرقمي، مبيناً أن "يوم العلوم"، الذي يُقام بالشراكة مع أكثر من 40 مؤسسة مجتمعية تُعنى بالعلوم وفروعه، تجسيد حيّ لهوية الكلية ورسالتها في خدمة العلم والمجتمع .
وتضمنت فعاليات اليوم العلمي عقد عدة محاضرات علمية، ومعرضا إضافة إلى مشاركة طلبة المدرسة النموذجية من خلال تقديم تجارب علمية حية ومبتكرة، بالإضافة إلى تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الأردني/ فرع الشمال.
(بترا)
ع ع/از/ هـ ح
23/04/2025 20:34:56
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