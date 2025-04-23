مذكرة تفاهم بين الألمانية الأردنية والأسترالية في الكويت

مذكرة تفاهم بين الألمانية الأردنية والأسترالية في الكويت
مادبا 23 نيسان (بترا)- وقّعت جامعتا الألمانية الأردنية والأسترالية في الكويت اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في الكويت، بهدف فتح آفاق التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتبادل المعرفة والخبرات.
وبحسب بيان للألمانية الأردنية، تهدف المذكرة التي وقعها رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، ورئيس الجامعة الأسترالية في الكويت الدكتور عصام زعبلاوي إلى توسيع شبكة التعاون الدولي وتعزيز التميز الأكادي.
ونصت المذكرة على إقامة شراكات استراتيجية وتشمل تبادل أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وتنظيم برامج أكاديمية قصيرة، وورش عمل ومؤتمرات مشتركة، إضافة إلى التعاون في مجالات ضمان الجودة والتصنيفات الدولية.
كما نصت على تعزيز تبادل الطلبة بين الجامعتين من خلال برامج التبادل والدراسة في الخارج، وتوفير فرص للتدريب العملي والمشاركة في المسابقات الأكاديمية، إلى جانب دعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد الحلحولي وزعبلاوي التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق ضمن أعلى معايير المهنية في تنفيذ البرامج المشتركة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة البحث العلمي.
--(بترا)
ج ب/م ف/ هـ ح
23/04/2025 20:07:37
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