مذكرة تفاهم بين الألمانية الأردنية والأسترالية في الكويت

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 23 نيسان (بترا)- وقّعت جامعتا الألمانية الأردنية والأسترالية في الكويت اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في الكويت، بهدف فتح آفاق التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتبادل المعرفة والخبرات.

وبحسب بيان للألمانية الأردنية، تهدف المذكرة التي وقعها رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، ورئيس الجامعة الأسترالية في الكويت الدكتور عصام زعبلاوي إلى توسيع شبكة التعاون الدولي وتعزيز التميز الأكادي.

ونصت المذكرة على إقامة شراكات استراتيجية وتشمل تبادل أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وتنظيم برامج أكاديمية قصيرة، وورش عمل ومؤتمرات مشتركة، إضافة إلى التعاون في مجالات ضمان الجودة والتصنيفات الدولية.

كما نصت على تعزيز تبادل الطلبة بين الجامعتين من خلال برامج التبادل والدراسة في الخارج، وتوفير فرص للتدريب العملي والمشاركة في المسابقات الأكاديمية، إلى جانب دعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد الحلحولي وزعبلاوي التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق ضمن أعلى معايير المهنية في تنفيذ البرامج المشتركة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة البحث العلمي.

--(بترا)

ج ب/م ف/ هـ ح

23/04/2025 20:07:37