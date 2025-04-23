الإمارات تهيب بمواطنيها في تركيا توخي الحذر بسبب زلزال إسطنبول

الإمارات تهيب بمواطنيها في تركيا توخي الحذر بسبب زلزال إسطنبول
كما أكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.
وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قالت إن زلزالاً بقوة 6.2 درجات ضرب إسطنبول التي يقطنها 16 مليون نسمة، اليوم الأربعاء، وهو أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المدينة في السنوات القليلة الماضية.
ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار، لكن سكاناً أخلوا بنايات اهتزت وقت الزلزال.
وقع الزلزال الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (09.49 بتوقيت جرينتش) ومركزه في منطقة سيليفري على بعد 80 كيلومتراً إلى الغرب من إسطنبول.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان على عمق 6.92 كيلومتر.
وقالت محطة (تي.جي.آر.تي) إن شخصاً أصيب بعد أن قفز من شرفة خلال الزلزال الذي وقع خلال عطلة عامة في تركيا.
وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الناس في المنطقة من دخول بنايات متضررة.
وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن قوة الزلزال كانت 6.02 درجات وإن مركزه على عمق عشرة كيلومترات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية