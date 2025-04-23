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الإمارات تهيب بمواطنيها في تركيا توخي الحذر بسبب زلزال إسطنبول

الإمارات تهيب بمواطنيها في تركيا توخي الحذر بسبب زلزال إسطنبول

2025-04-23 08:02:32
(MENAFN- Al-Bayan) أهابت قنصلية دولة الإمارات في إسطنبول بمواطني الدولة الموجودين في الجمهورية التركية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الارتدادات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

كما أكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قالت إن زلزالاً بقوة 6.2 درجات ضرب إسطنبول التي يقطنها 16 مليون نسمة، اليوم الأربعاء، وهو أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المدينة في السنوات القليلة الماضية.

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار، لكن سكاناً أخلوا بنايات اهتزت وقت الزلزال.

وقع الزلزال الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (09.49 بتوقيت جرينتش) ومركزه في منطقة سيليفري على بعد 80 كيلومتراً إلى الغرب من إسطنبول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان على عمق 6.92 كيلومتر.

وقالت محطة (تي.جي.آر.تي) إن شخصاً أصيب بعد أن قفز من شرفة خلال الزلزال الذي وقع خلال عطلة عامة في تركيا.

وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الناس في المنطقة من دخول بنايات متضررة.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن قوة الزلزال كانت 6.02 درجات وإن مركزه على عمق عشرة كيلومترات.

MENAFN23042025000110011019ID1109462808

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