القطاع السياحي والعقاري يقودان نمو "مجموعة بن حم" في 6 أشهر

MENAFN - Al-Bayan) أكد الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري، المدير التنفيذي لمجموعة بن حم، أن المجموعة حققت أداءً استثنائياً في قطاع السياحة، حيث سجلت فنادقها نسبة إشغال وصلت إلى 89% خلال الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل نمواً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة. وأرجع الشيخ أحمد هذا النجاح إلى البيئة السياحية الجاذبة التي توفرها دولة الإمارات، بفضل البنية التحتية الحديثة، وتنوع الأنشطة الترفيهية، وسهولة السفر والحصول على التأشيرات.

جاءت تصريحات الشيخ أحمد بن حم خلال استعراض نتائج الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة بن حم خلال الستة أشهر الماضية، والتي شملت الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025. وقد أظهرت النتائج أداءً إيجابياً وملحوظاً في مختلف القطاعات، ولا سيما في الفندقة والسياحة، والعقارات والإنشاءات، والتعليم.

كما أظهرت تقارير وكالات بن حم للسفريات ارتفاعاً في الطلب على خدماتها، حيث حققت أعلى مبيعاتها خلال هذه الفترة في إمارة أبوظبي، ما عزز من موقعها واحدة من أبرز شركات السفر والسياحة في الدولة.

القطاع الفندقي والسياحي

وفي ما يخص القطاع العقاري، أشار الشيخ أحمد إلى التقدم الكبير في تنفيذ المشروع السياحي الضخم الذي تقيمه المجموعة في العاصمة المغربية الرباط، والذي يضم مركزاً تجارياً وفندقاً من فئة خمس نجوم. وأكد أن وتيرة العمل تسير وفق الجدول الزمني المخطط، مع توقعات بافتتاح المشروع في بداية العام القادم.

وأضاف إن السوق العقارية في دولة الإمارات تشهد طلباً متنامياً من المستثمرين المحليين والدوليين، ما يعزز من فرص النمو في هذا القطاع الحيوي، مستنداً إلى أداء مالي قوي واستراتيجية استثمارية مرنة تستجيب لمتغيرات الأسواق.

وأشار إلى أن السياسة التنويعية التي تنتهجها دولة الإمارات قدمت دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني، مع ارتفاع الناتج المحلي مدفوعاً بالطلب المتزايد في قطاعات مثل السياحة والعقارات والإنشاءات. وأشار إلى أن هذه السياسة فتحت آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات والقطاعات الحيوية، ما يعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الحديث.

قطاع التعليم

وفي قطاع التعليم، واصلت مجموعة مدارس بن حم تحقيق إنجازات لافتة، حيث أظهرت التقارير السنوية تحسناً ملحوظاً في الأداء الأكاديمي والتشغيلي، نتيجة تبنّي أحدث النظم التعليمية العالمية، والحرص على تقديم بيئة تعليمية متطورة تلبي أعلى المعايير الدولية، ما يعكس التزام المجموعة بتعزيز جودة التعليم في الدولة.

نحو مستقبل واعد

واختتم أحمد بن حم تصريحاته مؤكداً أن مجموعة بن حم تواصل السير بخطى ثابتة ومدروسة نحو آفاق اقتصادية جديدة، مستندة إلى رؤية استراتيجية مرنة وطموحة، تواكب التطلعات المستدامة، وتعزز من مكانتها مجموعة رائدة في مختلف القطاعات الحيوية على المستويين المحلي والدولي.