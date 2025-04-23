إطلاق "مجلس المركبات الكهربائية" وحوارات مستقبلية حول التنقل الذكي

MENAFN - Al-Bayan) أسدل الستار على فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS أبوظبي 2025، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بعد ثلاثة أيام حافلة بالابتكار، الشراكات، والرؤى المستقبلية التي عززت مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في مجال التنقل الكهربائي.

وشهد اليوم الختامي إطلاق مبادرة ((مجلس المركبات الكهربائية))، بتنظيم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهي منصة حوارية مفتوحة جمعت تحت مظلتها نخبة من المسؤولين الحكوميين، ورواد القطاع، والمستثمرين والخبراء لمناقشة مستقبل التنقل الكهربائي في الدولة والمنطقة.

وتناول المجلس مجموعة من المحاور الحيوية شملت البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية، تكامل الشبكات الذكية، البيئة التشريعية، وفرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وجاءت هذه المبادرة تأكيداً على التزام الوزارة بدعم الاستدامة، وتسريع التحول نحو النقل النظيف ضمن إطار مستهدفات الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

كما شهد اليوم الأخير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة Green Power Consultancy وشركة Egypt Distribution، في خطوة تعزز من الدور الإقليمي لقمة EVIS كمحفز للتعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة والتنقل.

وقال المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: ((يمثل إطلاق مجلس المركبات الكهربائية تطوراً طبيعياً لمسيرة EVIS، حيث لم يعد الحدث مجرد منصة لعرض التكنولوجيا، بل أصبح حاضنة للأفكار ورسم السياسات. هذا يعكس رؤية الإمارات في ريادة الحوارات وصياغة التوجهات المستقبلية للتنقل المستدام في المنطقة)).

أضاف هشام البحري، المدير التنفيذي للعمليات في نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: ((ما شهدناه خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوز التوقعات، من حيث مستوى المشاركة، وعمق النقاشات، ونوعية الشراكات. لقد أصبحت قمة EVIS منصة حقيقية للتحرك نحو مستقبل أكثر نظافة وكفاءة في النقل، ونحن فخورون بكوننا جزءاً من هذا الإنجاز)).

واختتمت قمة EVIS 2025 أعمالها بنجاح، بعد أن جمعت تحت سقف واحد مجموعة من أبرز مصنّعي المركبات الكهربائية، ومزودي البنية التحتية، وصناع القرار، والمستثمرين، بدعم من أدنوك للتوزيع، ومواصلات أبوظبي، وUAEV. وقد تميزت فعاليات القمة بالعروض الحية، الإطلاقات التقنية، والجلسات الحوارية التي عززت موقع أبوظبي كمركز للابتكار في التنقل المستدام.

ومع إسدال الستار على هذه النسخة من القمة، تترسخ رسالة EVIS بأن الإمارات لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسهم في صناعته وتوجيه مساره.