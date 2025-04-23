"سوانك" تكشف عن مشروع "سيلورا ريزيدنس" في ميدان

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة ((سوانك للتطوير)) العقاري عن إطلاق مشروعها المرتقب ((سيلورا ريزيدنس)) في مدينة محمد بن راشد في منطقة ميدان، ويضم المشروع مجتمعاً سكنياً حصرياً يتكون من 30 فيلا مستقلة.

وقال مصطفى السعيد، مؤسس شركة ((سوانك)) للتطوير العقاري: ((يعكس مشروع ((سيلورا ريزيدنس)) التزامنا بابتكار مساحات سكنية رائدة، تتناغم فيها عناصر الفخامة مع جمال الطبيعة. وتم تصميم كل فيلا بحيث تتماشى هندستها المعمارية مع محيطها الطبيعي، لتمنح السكان إطلالات خلابة، ومساحات داخلية مريحة، وإحساساً نادراً بالسكينة في قلب المدينة)).

وأكد السعيد التزام شركة ((سوانك)) للتطوير العقاري بدعم القطاع العقاري في دبي، وذلك من خلال تطوير مجتمعات متكاملة وذكية مثل مشروع ((سيلورا ريزيدنس))، مشيراً إلى أن الشركة تواصل دعم الابتكار والنمو، من خلال ترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً جاذباً للاستثمار الأجنبي، إلى جانب تبني التقنيات الخضراء والحلول الذكية في جميع مشاريعها، بما يضمن بيئة مستدامة، تتماشى مع تطلعات المستقبل.

وأضاف السعيد أن المشروع يشكل إضافة نوعية لمستقبل القطاع العقاري في دبي، وهو سيحقق بكل تأكيد نجاحاً واسعاً وإقبالاً لافتاً من المهتمين والمستثمرين، بفضل تصميمه وموقعه الاستراتيجي، حيث سيوفر أسلوب حياة متوازناً لكل شخص يبحث عن التميز.

وأضاف السعيد أن دبي تواصل تطورها مركزاً عالمياً للابتكار المعماري والرفاهية، ويأتي مشروع ((سيلورا ريزيدنس)) استجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من المشاريع السكنية، التي توفر أسلوب حياة هادئ للعائلات في وسط المدن النابضة بالحياة.

بعد نجاح مشروعها الأول تواصل ((سوانك)) للتطوير العقاري تعزيز سمعتها في إنشاء مجتمعات سكنية استثنائية تعيد تعريف الحياة الفاخرة في دبي، من خلال مشاريع تجمع بين الابتكار والأصالة، ويعد ((سيلورا ريزيدنس)) تجسيداً حقيقياً لهذه الرؤية.