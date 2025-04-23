ماذا قال إيلون ماسك عن الرسوم الجمركية وتأثيرها على تسلا؟

MENAFN - Al-Bayan) أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في تعليقه على نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام، أن اتخاذ قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية "أمر يعود بالكامل لرئيس الولايات المتحدة".

وقال ماسك إنه يقدم نصائحه بهذا الشأن، لكنه أوضح أيضاً أنه كان صريحاً في معارضته للرسوم الجمركية، قائلاً: "أنا لا أحب الرسوم المرتفعة أو غير المتوقعة، لكن اتخاذ القرار في هذا الشأن يعود إلى الرئيس"، وفقا لموقع cnbc.

وأضاف ماسك أن "تسلا" في وضع أفضل نسبيا مقارنة بمصنّعي السيارات الأمريكيين الآخرين، بفضل سلاسل التوريد المحلية التي أنشأتها الشركة في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين، مشيرًا إلى أن "تسلا هي أقل شركة سيارات تأثراً بالرسوم الجمركية في معظم النواحي".

رغم ذلك، جاءت نتائج الشركة مخيبة للآمال، حيث سجّلت انخفاضًا بنسبة 20% في عائدات قطاع السيارات على أساس سنوي، وتراجعا حادا في صافي الدخل بنسبة 71%. كما أعلنت الشركة أنها لن تقدم أي توقعات لأداء عام 2025 حتى تحديث الربع الثاني.

وبينما يُعتبر ماسك من أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن ملف الرسوم الجمركية يشكل أحد نقاط الخلاف القليلة بينهما، وقد وصف ماسك مؤخرًا كبير مستشاري ترامب التجاريين، بيتر نافارو، بأنه "أحمق" و"أغبى من كيس حجارة"، على حد تعبيره.

وفي حديثه إلى المستثمرين، أشار ماسك إلى أنه في حال قامت دولة ما بممارسات جمركية "انتقامية"، أو إذا قدمت الحكومة دعماً مالياً مفرطاً لصناعة معينة، "فلا بد من اتخاذ خطوات لموازنة ذلك".

وكان سهم "تسلا" قد تعرض لضغوط شديدة منذ إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق مطلع هذا الشهر، وذلك بعد هبوطه بنسبة 36% في الربع الأول، وهو أسوأ أداء فصلي للسهم منذ عام 2022.

ورغم أن سيارات "تسلا" تُصنَّع محلياً وتُباع في السوق الأمريكية، ما يُجنّبها التعرض للرسوم البالغة 25% التي فرضها ترامب على السيارات المستوردة، إلا أن الشركة تعتمد على توريد مواد ومكونات رئيسية من دول مثل الصين والمكسيك وكندا، وتشمل هذه المواد الزجاج الخاص بالسيارات، ولوحات الدوائر الإلكترونية، وخلايا البطاريات، ومعدات التصنيع.

وقال ماسك إنه يُدلي بنصائحه للرئيس بشأن السياسات التجارية، لكنه أوضح: "هو يستمع لنصيحتي، لكن القرار في النهاية بيده. وأنا كنت دائمًا من المؤيدين للرسوم المنخفضة".

وأكد ماسك دعمه لما وصفه بـ"هياكل رسوم جمركية يمكن التنبؤ بها"، و"حرية التجارة، وخفض الرسوم الجمركية بشكل عام".

وأشار إلى أن قطاع الطاقة في "تسلا" يتأثر بشكل "مبالغ فيه" بالرسوم، نظراً لاعتماد الشركة على استيراد خلايا بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم من الصين.

وكشف أن "تسلا" بدأت في تشغيل معدات لإنتاج هذه الخلايا محلياً في الولايات المتحدة، لكنه أقر بأن الطاقة الإنتاجية المحلية لا تغطي إلا "جزءا بسيطا من إجمالي احتياجات الشركة".

وأوضح أيضاً أن "تسلا" تسعى لتوسيع شبكة التوريد من مصادر خارج الصين، إلا أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت".

وختم ماسك بالإشارة إلى أن "تسلا" هي أكثر شركة سيارات تعتمد على التكامل الرأسي في سلاسلها الإنتاجية، لكنه أقر بوجود عدد كبير من المواد التي لا تزال تستوردها من الخارج، قائلاً: "حتى وإن بنينا مصفاة لليثيوم في تكساس، فنحن لم نبدأ بعد بزراعة أشجار المطاط أو تعدين الحديد بأنفسنا".