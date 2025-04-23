هل يمكن تشخيص سرطان الثدي بالذكاء الاصطناعي؟

خبرني - تشعر العديد من النساء بالراحة لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تفسير نتائج فحص سرطان الثدي، حيث قالت أكثر من 7 من كل 10 نساء إنهن لا يمانعن في أن يقدم الذكاء الاصطناعي رأياً ثانياً لأخصائي الأشعة.

ومع ذلك، لم تشعر سوى 5% منهن بالراحة لتفسير الذكاء الاصطناعي وحده صور فحص الماموغرام.

وحسب "هيلث داي"، النساء يرغبن فقط في أن يكون دور الذكاء الاصطناعي داعماً، حيث قال الباحثون إن أقل من 5% منهن كنّ مرتاحات لتفسير الذكاء الاصطناعي وحده الصور..

الالتزام بالفحص

وقالت الدكتورة باساك دوغان، الباحثة المشاركة من جامعة تكساس: "إن آراء المرضى بالغة الأهمية لأن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي يعتمد على ثقة وقبول من نهدف إلى خدمتهم".

وأضافت "إذا كانت المريضات مترددات أو مشككات في دور الذكاء الاصطناعي في رعايتهن، فقد يؤثر ذلك على التزامهن بالفحص، وبالتالي على نتائج الرعاية الصحية العامة".

ولأغراض الدراسة، طور الباحثون استبياناً من 29 سؤالًا، وُجه لجميع المريضات اللاتي خضعن لتصوير الثدي بالأشعة السينية في المركز الطبي بجامعة تكساس لمدة 7 أشهر في 2023. وبشكل عام، شاركت 518 امرأة في الاستبيان.

وأظهرت النتائج أن النساء الحاصلات على أكثر من شهادة جامعية، واللاتي لديهن معرفة أكبر بالذكاء الاصطناعي، كنّ أكثر قبولاً بمعدل مرتين لمشاركة الذكاء الاصطناعي في تقييم تصوير الثدي بالأشعة السينية.

