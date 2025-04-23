هل يمكن تشخيص سرطان الثدي بالذكاء الاصطناعي؟
خبرني - تشعر العديد من النساء بالراحة لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تفسير نتائج فحص سرطان الثدي، حيث قالت أكثر من 7 من كل 10 نساء إنهن لا يمانعن في أن يقدم الذكاء الاصطناعي رأياً ثانياً لأخصائي الأشعة.
ومع ذلك، لم تشعر سوى 5% منهن بالراحة لتفسير الذكاء الاصطناعي وحده صور فحص الماموغرام.
وحسب "هيلث داي"، النساء يرغبن فقط في أن يكون دور الذكاء الاصطناعي داعماً، حيث قال الباحثون إن أقل من 5% منهن كنّ مرتاحات لتفسير الذكاء الاصطناعي وحده الصور..
الالتزام بالفحص
وقالت الدكتورة باساك دوغان، الباحثة المشاركة من جامعة تكساس: "إن آراء المرضى بالغة الأهمية لأن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي يعتمد على ثقة وقبول من نهدف إلى خدمتهم".
وأضافت "إذا كانت المريضات مترددات أو مشككات في دور الذكاء الاصطناعي في رعايتهن، فقد يؤثر ذلك على التزامهن بالفحص، وبالتالي على نتائج الرعاية الصحية العامة".
ولأغراض الدراسة، طور الباحثون استبياناً من 29 سؤالًا، وُجه لجميع المريضات اللاتي خضعن لتصوير الثدي بالأشعة السينية في المركز الطبي بجامعة تكساس لمدة 7 أشهر في 2023. وبشكل عام، شاركت 518 امرأة في الاستبيان.
وأظهرت النتائج أن النساء الحاصلات على أكثر من شهادة جامعية، واللاتي لديهن معرفة أكبر بالذكاء الاصطناعي، كنّ أكثر قبولاً بمعدل مرتين لمشاركة الذكاء الاصطناعي في تقييم تصوير الثدي بالأشعة السينية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية