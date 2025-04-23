منتج البرامج مهندس الكلمة وقليلٌ من الاحترام لا يضر

بالأمس وفي جلسة عابرة من جلسات الزملاء التي تتعلق بتحضيرات المترشحيين لإنتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أحدهم موجهاً كلامه لي قائلاً وهو يضحك:“معد برامج؟ دائرة البرامج، يعني شو بتعمل؟ بتطبع خبر حالة الطقس وتعطيه للمذيعة”.

منتج البرامج أو "المعد" ليس مجرد شخص يكتب فكرة ويرسلها للمذيع كما تظن، أو يطبع ورقة ويعطيها للمذيعة، بالعكس هو المفكر، والباحث، الكاتب، الموجّه، هو من يدير المحتوى، وفي بعض الأحيان المُنقذ في لحظات الارتباك على الهواء، هو من يُمسك زمام البرنامج منذ لحظة ولادته، يرسم ملامحه، يحدد اتجاهاته، ويوازن بين ما يُقال وما لا يجب أن يُقال.

المُحزن؟ أن تكون السخرية من زميل، ممن يعمل معك في نفس المجال، ممن يعرف جيدًا كم يتطلب إعداد حلقة من الوقت والجهد والتدقيق، كم نقرأ، ونُعدّل، ونراجع، ونبحث، ونوازن، ونتعب... ثم يأتي تعليق ساخر يختصر كل ذلك في عبارة رخيصة.



قد ترى المذيع يتألق على الشاشة، لكن صدقني، كثير من هذا البريق يبدأ من خلف الكواليس، وهناك في الظل، يعمل المنتج بصمت، لا أحد يصفق له، ولا أحد يذكر اسمه، لكنه يتحمل كل العواقب إن أخطأ، وينسى الجميع أنه كان أساس النجاح حين ينجح البرنامج.

المنتج أو المُعد هو العقل المُفكّر الذي يحرّك الخيوط جميعها، ومن دون معد ذكي، واعٍ، مطّلع، لن تخرج البرامج كما يجب، حتى لو كان المقدم نجمًا لامعًا. فالمحتوى هو الأساس، والمعد هو صانعه الأول.



حين تنجح حلقة يتداول الناس أفكارها على وسائل التواصل، والحلقة الناجحة هي التي تجيب على كل أسئلة الجمهور والتي يكون المعد مطلع عليها، حجم الخطأ في أي برنامج سيكون قاتل مالم يكن هناك منتج برامج ذكي وواعٍ.

أن تأتي السخرية من شخص لا يعرف المهنة، قد نتفهمه، لكن أن تأتي من زميل، من شخص يعرف كم ساعة نقضيها في التنقيب عن فكرة، كم مرّة نغيّر الخط التحريري لحلقة لتكون أكثر مهنية، كم نراجع الأسئلة لنضمن التوازن... فهنا الجرح أعمق



يا صديقي، تخيل أن تُبخَس كل أفكارك، أن تُختزل خبرتك وساعات تعبك في تعليق عابر من شخص لم يقرأ صفحة مما قرأت، ولم يجتهد لحظة مما اجتهدت، ألن تشعر بالمرارة؟



الاحترام لا يُطلب، لكنه أحيانًا يُذكّر به. فكن أكثر واعياً وتذكر دائمًا: أن الأشخاص في الواجهة لا يعني أنهم الأهم... فهناك من في الخلف يشقّ الطريق، ليبدو غيره كما لو أنه صنع كل شيء.