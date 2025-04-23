بسبب صورة سيلفي.. قصة 4 مصريين من عائلة واحدة غرقوا بالنيل

خبرني - نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، صباح اليوم الأربعاء، في انتشال الجثة الرابعة والأخيرة من ضحايا حادث الغرق المأساوي بمياه نهر النيل بمركز الفشن، والمعروف إعلاميًا بـ"سيلفي الفرح"، والذي راح ضحيته 4 من أبناء عمومة واحدة، أثناء مشاركتهم في حفل زفاف بقرية "صالح فريد".

وتبين أن الجثمان الذي تم انتشاله هو للطفلة ريهام ممدوح سالم، البالغة من العمر 15 عامًا، والتي لقيت مصرعها غرقًا برفقة 3 من أقاربها أثناء محاولتهم التقاط صور تذكارية على ضفاف النيل، حيث انزلقت إلى المياه، فلحق بها الآخرون في محاولة لإنقاذها، لكن التيار جرفهم جميعًا.

وأسفرت جهود الإنقاذ التي شارك فيها عدد من شباب وأهالي مركز الفشن بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، عن العثور على الجثمان الرابع بعد 6 أيام من البحث، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى الفشن المركزي.

وبينت التحريات الأولية أن الحادث وقع عندما كانت فتاتان من أبناء العائلة تلتقطان صورًا تذكارية على ضفاف نهر النيل، إلا أنهما انزلقتا وسقطتا في المياه، وعلى الفور، هرع اثنان من أبناء عمومتهما لمحاولة إنقاذهما، لكن التيار كان أقوى منهم وجرفهم جميعًا، ما أسفر عن غرق الأربعة.

وتبين أن الضحايا هم: دعاء ربيع سالم، 15 عامًا، ريهام ممدوح سالم، 15 عامًا، محمد ربيع سالم، 17 عامًا، محمود عيد سالم، 17 عامًا، وجميعهم من قرية "صالح فريد" التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، حيث تحول الفرح إلى مأتم كبير بين الجميع.