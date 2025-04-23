المكالمة الأخيرة لـ صبحي عطري.. عن ماذا كان يبحث؟

خبرني - كشف الفنان الإماراتي حبيب غلوم، عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالمُذيع صبحي عطري، قبل أيام من رحيله المفاجئ صباح اليوم الأربعاء، والصدمة التي أصابت جمهوره في الوطن العربي كله، فضلاً عن الوسط الفني والإعلامي.



المكالمة الأخيرة مع صبحي عطري



وأوضح حبيب غلوم، أنّ صبحي عطري، كان يبحث عن فرصة فنية، لاسيما بعدما جرى الاستغناء عنه في الإعلام، قائلاً عبر حسابه على "إنستغرام": "كلمني من أيام يسألني إذا فيه أعمال فنية... محتاج للشغل بعد ما تم الاستغناء عنه كإعلامي... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... الصديق الإعلامي الشاب صاحب القلب الحنون والابتسامة الجميلة صبحي عطري في ذمة الله... إنا لله وإنا إليه راجعون".

صدمة في الوسط الفني



وخيم الحزن على الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الموت المفاجئ لـ صبحي عطري؛ إذ نعاه عدد من الفنانين، أبرزهم كريم محمود عبد العزيز، والذي قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله... إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما أعربت الفنانة سوزان نجم الدين عن صدمتها بالخبر، قائلة: "الخبر حزين ومؤلم وصادم لنا جميعاً، لا إله إلا الله، محمد رسول الله... البقاء لله يا جماعة، والله ما مصدقة... الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبيه"، أما الفنان عمر السعيد، فكتب: "هتوحشنا أنت وضحكتك ولذاذتك... الله يرحمك يا حبيبي".

فيما أشارت الفنانة ميرنا جميل، إلى وقوع عدد من حالات الموت المفاجئ في الأيام الأخيرة، قائلة: "أستغفر الله العظيم، ما يغلون على ربنا، بس هو في إيه... في خلال كام يوم إيناس النجار وسليمان عيد وصبحي... يارب احفظنا من موت الغفله وخلينا جاهزين... وارحمهم وصبر حبايبهم وصبرنا يارب".



رسالة صبحي عطري بعد تقديمه النسخة الماضية من جوي أوردز



وقدّم صبحي عطري، عشرات المناسبات الفنية وحفلات الجوائز، لعل أبرزها حفل توزيع جوي أوردز، وحظِيَ بردود فعل واسعة، كان آخرها النسخة الماضية التي أقيمت في مدينة الرياض يناير الماضي؛ إذ قال آنذاك: "اللي شفتوه على الهواء بحفل جوي أوردز كان قبله أيام من التحضيرات والتعب والبرد لفريق كبير... بدي أشكرهم واحد واحد من أصغرهم لأكبرهم مصورين، معدين، مساعدين، عمال، فني إضاءة، ديكور، مخرجين ومساعدينهم، لوجيستيك، نقل مباشر، ستايلست، ميكاب، شعر، ملابس، صوت، سيكيورتي، علاقات عامة، سائقين، هوست، منتجين، وبعتذر إذا نسيت حد... بس كل الشكر لمجموعة كاريزما اللي كل سنة بيعملو شغل جبار ليظهر الريد كاربت بهالشكل المشرف والحلو... والشكر الكبير لمجموعة إم بي سي على كل الدعم والحرفية، دايماً الشغل معكم ممتع وبيكبر القلب... شكراً للجميع".