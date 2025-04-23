الرئيس الإماراتي: كبار المواطنين بركة الحياة



خبرني - أطلق الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مبادرة «بركتنا» التي تستهدف كبار المواطنين الإماراتيين، ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، للارتقاء بجودة حياتهم وضمان رفاهيتهم، إضافة إلى دعم قِيَم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي.

جاء ذلك خلال استقباله فد دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ووفداً من مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة مدير عام المؤسسة، مريم محمد الرميثي، وممثلي الجهات المشاركة في مبادرة «بركتنا»، وذلك بمجلس قصر البحر في أبوظبي.

وتهدف المبادرة، التي تشرف على تنفيذها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، إلى تعزيز كفاءة تقديم الرعاية المنزلية الضرورية لكبار المواطنين، في ظروف عائلية مناسبة، تضمن لهم حياة مستقرة وصحية بين أبنائهم وأفراد أسرهم.

وأكد رئيس الدولة أهمية المبادرة والمعاني والقيم الأصيلة التي تمثلها، مشيراً سموّه إلى أن كبار المواطنين أدوا دورهم في خدمة المجتمع ونهضة الوطن في مختلف المجالات، ولايزال عطاؤهم مستمراً، ومن حقهم علينا رعايتهم ودعمهم وتحسين جودة حياتهم باعتبارهم مكوناً أساسياً وفاعلاً في المجتمع، وقال سموه إن مبادرة «بركتنا» ردّ للجميل لهم، وتعبير عن التقدير لتضحياتهم في سبيل رفعة الوطن والارتقاء به.

وأضاف أن «كبار المواطنين مستودع للخبرة، والأمناء على عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة لنقلها إلى الأجيال الجديدة، كما أنهم بركة الحياة، وبحكمتهم وبصيرتهم ينيرون طريق الجيل الجديد، وبتفانيهم وإخلاصهم يغرسون في نفوس وقلوب شباب اليوم وقادة المستقبل معاني الوفاء والعطاء والتفاني من أجل الوطن».

وقال إن «كبار المواطنين شريحة مهمة من النسيج الاجتماعي في الدولة، وهم القدوة التي نستلهم منها قوة الإرادة والعزيمة لمواصلة مسيرة التقدم والبناء».