عائلات سورية علوية تخشى أن يتم التخلي عنها

خبرني - على وقع أعمال عنف دامية شهدتها مناطق مختلفة من الساحل السوري مطلع مارس/آذار الماضي، لجأ آلاف من العلويين من مناطق سكناهم هناك، إلى قاعدة حميميم الجوية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة اللاذقية، والتي تديرها روسيا، حيث يعيشون حياة قاسية.

وبعد أسابيع من لجوء هؤلاء الأشخاص إلى القاعدة، التي أُنشئِت عام 2015 وتنتشر فيها قوات روسية منذ توقيع اتفاق خلال العام نفسه بين موسكو وحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بات بعضهم يقولون إنهم يتعرضون حاليا، داخلها لتضييق بصور مختلفة.

من بين هؤلاء، رجل اختار أن يسمي نفسه "أحمد"، قال لـ "بي بي سي" إن هذا "التضييق" بدأ منذ أسابيع قليلة، مشيرا إلى أن القوات الروسية في القاعدة، بدأت بإخراج السوريين المحتمين بها من أبنيتها، ليقيموا في مجموعة من الخيام، مع تحديد مواعيد لهم للاستيقاظ عند الساعة السابعة صباحا، وتكليفهم عند الاستيقاظ، بتنظيف خيامهم وجمع القمامة منها.

ولا يراعي ذلك، بحسب "أحمد"، ما إذا كان المرء صغيرًا أو كبيرًا، أو طبيعة حالته الصحية. ويضيف أنه تم تحديد موعد النوم عند العاشرة مساءً بشكل إجباري، دون مراعاة "ما إذا كنت مريضًا بالربو (مثلا)، وتحتاج إلى الخروج خارج الخيمة، لاستنشاق بعض الهواء"، مع العلم أن الخيام تفتقر إلى الكهرباء، بحسب قوله.

وشدد "أحمد" في الوقت نفسه، على أن المحتمين في حميميم، "لن يخرجوا منها مهما حصل"، قائلا إنهم لن يكونوا في مواجهة ما وصفه بـ "الإرهاب الموجود على الباب الخارجي للقاعدة، رغم التضييق الذي يحصل عليهم".

ووثّق حقوقيون، مقتل أكثر من 1400 مدني، معظمهم من العلويين، في اللاذقية ومحافظات طرطوس وحماة وحمص المجاورة، في أعمال عنف شهدها مارس/آذار الماضي، واستمرت عدة أيام. واندلعت شرارة هذه الأحداث، بعد كمين نصبه مسلحون لدورية تابعة لإدارة الأمن العام السوري، قرب قرية قريبة من مدينة جبلة الساحلية في السادس من الشهر الماضي.

وتطورت الأحداث، خلال الأيام التالية لتتحول إلى هجمات واشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين مناوئين لها، وهو ما تخلله تظاهرات لأنصار كلا الجانبين، في مدن مختلفة من البلاد. وفي ذلك الوقت، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، عما وصفه بـ "مجازر"، تُرتكب بحق العلويين في منطقة الساحل، التي يتركز فيها علويو سوريا، الذين ينتمون لطائفة تتبعها أيضا عائلة الأسد، التي حكمت هذا البلد على مدار خمسة عقود.

وفي أعقاب ذلك، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، قراراً بتشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق في هذه الأحداث الدامية، وتحديد المسؤولين عنها، ورفع تقرير في هذا الشأن إليه، خلال 30 يوما.

نقص الغذاء والتضييق المستمر



وبحسب حديث "أحمد" لـ "بي بي سي"، لا يتوفر سوى القليل من الطعام للمحتمين بالقاعدة. وقال إنهم لا يحصلون سوى على وجبتين فقط يوميًا: الأولى عبارة عن كمية صغيرة من المعكرونة مع شاي بدون سكر، والثانية حصة صغيرة من الأرز مع شاي غير مُحلى، وهي وجبات غير كافية حتى للأطفال الصغار، بحسب تعبيره.

في ظل هذا الوضع، طالب "اللاجئون إلى القاعدة"، بالسماح لهم بإدخال الطعام على نفقتهم الخاصة، لكن السلطات الروسية رفضت ذلك، كما أنها تمنع – كما قالوا - دخول أي مساعدات غذائية.

ويشير هؤلاء إلى أن حياتهم داخل حميميم باتت "أشبه بالعزل التام"، قائلين إنهم يُعاملون، وكأنهم جنود أو عناصر أمنية وليسوا مدنيين فارين من الصراع.

تضييق متزايد وإخلاء قسري



فارٌ آخر إلى القاعدة الجوية الروسية، اختار لنفسه اسم "حسن"، قال لـ "بي بي سي" إن القوات الروسية بدأت، في الآونة الأخيرة، بـ "إجبار" العائلات الموجودة في الساحة الخارجية للقاعدة، على التقدم يوميا لمسافة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مترا، نحو البوابة الخارجية، حيث يوجد حاجز للأمن العام السوري، كما أصدرت تعليمات برفع جميع الخيام، التي نصبت في الساحة الخارجية لـ "أسباب أمنية".

ويضيف "حسن"، أنه تم أيضا إجلاء العائلات التي كانت تحتمي بمحطة الوقود داخل القاعدة، والتي كانت توفر مأوى للسيدات الحوامل تحديدا من حرارة الشمس، "بدعوى إعادة تشغيل المحطة"، رغم أنها لم تعد للعمل حتى الآن.

أما "وليد"، وهو صاحب اسم مستعار آخر، فيقول لـ "بي بي سي": نحن هنا نعيش على نفقتنا الشخصية، ولا نطالبهم بشيء سوى توفير الحماية. لجأنا هربًا بدمائنا من فصيل إرهابي جزار قتل أولادنا.

ويقول "وليد" إن التضييق الروسي على الموجودين في القاعدة "يتفاقم يومًا بعد يوم، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك". ويضيف أنه يلاحظ توجه جنود روس نحو الباب الرئيسي للتفاوض – كما قال - مع عناصر من الأمن السوري وبعض الملثمين، شاكيا من "المعاملة السيئة" التي يتلقاها واللاجئون الآخرون إلى القاعدة "من الجانب الروسي دون تفسير".

ويعتبر "وليد" أنه يتم الضغط عليهم "بشكلٍ ممنهج.. للخروج من القاعدة، متجهين نحو مناطق تسيطر عليها الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة، فيما يبقى مطلبنا الأساسي هو حماية أرواحنا وأطفالنا"، مضيفا أن هناك شائعات منتشرة "عن وجود اتفاقات مالية بين بعض عناصر الأمن السوري والجنود الروس"، مما يزيد من حدة التضييق على الموجودين في حميميم، ويدفع نحو إخراجهم منها.

وطلبت "بي بي سي"، عبر البريد الالكتروني، من وزارتيْ الدفاع والخارجية الروسيتين، الرد على ما يتضمنه هذا التقرير من اتهامات للمسؤولين عن القاعدة الجوية في حميميم، ولكنها لم تتلق أي رد من الجانبين، حتى موعد نشره.

مطالبات بحماية دولية



ويقول "حسن" لـ "بي بي سي" إن الفارين إلى القاعدة، يرفضون مغادرتها إلا بضمانات لحمايتهم دوليًا، إذ يخشون من التعرض لـ "مجازر خارجها"، ويشير إلى ما يصفه بـ "اختفاء نحو 20 شخصا ممن غادروا القاعدة خلال الفترة الماضية بسبب عدم تحملهم الظروف المعيشية" بداخلها.

ويؤكد أن الضغوط المتزايدة على المقيمين في القاعدة تدفعهم "قسرا" إلى الخروج منها، ومن ثم مواجهة خطر الجماعات المسلحة في خارجها، مشيرا إلى أن "التعامل الروسي معهم لم يعد كلاجئين يبحثون عن الأمان، بل كأفراد مجندين داخل القاعدة".

وفي هذا السياق، يطالب عدد ممن تحدثت معهم "بي بي سي"، الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لها، وجميع الجهات المعنية بـ "التدخل العاجل لإيجاد حل للأزمة قبل وقوع كارثة إنسانية"، مؤكدين أنهم على أرض سورية، وأنه لا يحق لأي جهة إجبارهم على مغادرتها، دون ضمانات تحميهم مما يعتبرونه خطرا محدقا بهم.

ويقول "كرم"، وهو صاحب اسم مستعار أيضا، لـ "بي بي سي": نحن الآن نعيش تحت حماية الروس، ولا نستطيع النوم بطمأنينة في بيوتنا، إذ تتصاعد أعمال العنف ليلًا وتصبح الحياة غير مستقرة.

ويضيف أن التجارب المأساوية التي مروا بها "جعلتنا نطالب بحقوقنا الأساسية، خاصةً الحماية الدولية"، قائلا "نحن كسوريين لدينا حقوق، كأبناء دولة عضو في الأمم المتحدة منذ تأسيسها، ونطالب بضمان حماية لاجئي سوريا من هذا الإرهاب الذي لا يميز بين السوريين".

منظمة العفو الدولية



وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إنه يتعين على الحكومة السورية أن تضمن محاسبة مرتكبي ما سمته "موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية"، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو جماعة على أساس طائفته.

ووفقًا للمنظمة، فإنها تلقت معلومات تفيد بأن مسلحين تابعين للحكومة قتلوا أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يوميْ 8 و9 مارس/آذار 2025. وتقول المنظمة إنها حققت في 32 عملية قتل، وخلصت إلى أنها كانت متعمدة وموجهة ضدّ الأقلية العلوية.

ونقلت عن شهود عيان قولهم، إن رجالا مسلحين كانوا يسألون الناس عما إذا كانوا علويين قبل تهديدهم أو قتلهم، وفي بعض الحالات، أنحوا عليهم باللائمة، على ما يبدو، في انتهاكات ارتكبتها السلطات السورية في فترة نظام الحكم السابق.

وأكدت منظمة العفو الدولية ضرورة توفير كل السُبل التي تضمن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.