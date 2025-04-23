زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب بحر مرمرة ويهز إسطنبول

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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب بحر مرمرة ويهز إسطنبول
(MENAFN- Khaberni)
وشعر بالزلزال سكان إسطنبول وعدد من الولايات التركية المجاورة، وفق ما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).
خبرني - ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر منطقة بحر مرمرة داخل تركيا.
وشعر بالزلزال سكان إسطنبول وعدد من الولايات التركية المجاورة، وفق ما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).
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