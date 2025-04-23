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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب بحر مرمرة ويهز إسطنبول

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب بحر مرمرة ويهز إسطنبول

2025-04-23 07:17:57
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر منطقة بحر مرمرة داخل تركيا.

وشعر بالزلزال سكان إسطنبول وعدد من الولايات التركية المجاورة، وفق ما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

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