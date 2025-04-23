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عباس لحماس : (يا ولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هالشغلة) - فيديو

عباس لحماس : (يا ولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هالشغلة) - فيديو

2025-04-23 07:17:57
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة المقاومة الإسلامية حماس الى تسليم الاسرى الإسرائيليين لسد ذرائع الاحتلال في مهاجمة قطاع غزة بحسب وصفه.

وقال عباس : " يا ولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هالشغلة".

تصريحات عباس جاءت في ككلمة له على هامش أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".

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