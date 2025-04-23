عباس لحماس : (يا ولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هالشغلة) - فيديو

عباس لحماس : (يا ولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هالشغلة) - فيديو
خبرني - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة المقاومة الإسلامية حماس الى تسليم الاسرى الإسرائيليين لسد ذرائع الاحتلال في مهاجمة قطاع غزة بحسب وصفه.
وقال عباس : " يا ولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هالشغلة".
تصريحات عباس جاءت في ككلمة له على هامش أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
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