بشروط.. الليغا تسمح بثلاث صفقات للأندية المتجاوزة لسقف الرواتب

خبرني - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" عزمها السماح للأندية المدرجة في الدرجتين الأولى والثانية بالدوري المحلي والتي لديها سقف رواتب يتجاوز الحد الأقصى للأجور بإجراء ثلاث صفقات، واحدة بمقابل واثنتان على سبيل الانتقال الحر، في بداية الموسم، على الرغم من أن هذه الإجراءات ستكون خاضعة لشروط تهدف إلى تعويض الإنفاق المتزايد في الموسم التالي.

وأعلن المدير العام لرابطة الدوري الإسباني، خابيير غوميز، في لقاء مع وسائل الإعلام بمقر المؤسسة في مدريد، أن "الليغا" خففت بعض القواعد المتعلقة بالتعاقدات التي تقوم بها الأندية التي تتجاوز سقف الرواتب حتى تتمكن من البقاء قادرة على المنافسة دون تغيير ما يسمى بقاعدة "اللعب المالي النظيف".

وينص الإجراء المتعلق بما يسمى بالتعاقدات "البطيئة" على أنه يجوز للنادي تسجيل ما يصل إلى ثلاثة لاعبين مؤقتاً حتى لو كان لديه سقف للرواتب لموسم واحد فقط.

والالتزام الذي يتعين عليهم الالتزام به هو أنه خلال هذا الموسم، يجب عليهم الحصول على الأموال اللازمة لجعل تسجيل هذه الصفقات نهائياً بدءاً من عامهم الثاني في النادي.

وتنص القاعدة على أنه من بين الصفقات الثلاث، سيكون هناك لاعب واحد فقط قادماً في صفقة انتقال عادية، بينما سيكون اللاعبان الآخران من الذين وصلوا في انتقالات مجانية.

كما حددت الرابطة أنه يجب سداد قيمة أي صفقة خلال خمسة مواسم، حتى لو كانت مدة العقد أطول، وهو المعيار الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والذي تتبناه الآن الرابطة التي يترأسها خابيير تيباس.

ومن التطورات الجديدة الأخرى فيما يتعلق بالرقابة المالية إدخال حد أدنى مضمون للرواتب بدءاً من موسم 2025-2026 لأندية الدرجة الأولى، بهدف تعزيز المساواة وضمان عدم تعرضهم للتمييز في حالة الهبوط.

وسيكون هذا الحد الأقصى للأندية المتعثرة 30% من إجمالي مبيعاتها، في حين يبلغ الحد الأقصى الحالي للأندية في الدرجة الثانية 40%.

ستتمكن الأندية التي لديها نفقات رواتب زائدة من تجديد عقود اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً والذين كانوا مع الفريق لمدة ثلاث سنوات على الأقل، على الرغم من أنه يتعين عليهم أيضاً تسوية وضعهم المالي إذا كانوا لا يريدون رؤية حدهم ينخفض في الموسم المقبل.

ووافقت رابطة الدوري الإسباني أيضاً على السماح لأصحاب الأندية بتخصيص مليوني يورو من جيوبهم الخاصة لفريق كرة القدم للسيدات دون التأثير على سقف الرواتب.