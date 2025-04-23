إنجاز طبي جديد في مستشفى الملك المؤسس

خبرني - إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه في مستشفى الملك المؤسس والمركز السعودي للأشعة العلاجية، حيث نجح فريق طبي مختص بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي في المركز السعودي للأشعة العلاجية بعلاج متقدم وناجح لسرطان القولون المنتشر إلى الكبد باستخدام تقنية (SBRT) الحديثة .



وأكد الدكتور ليث السمهوري استشاري العلاج بالأشعة عن إنجاز طبي متميز تم ولأوّل مرّة في مستشفى الملك المؤسس والمركز السعودي للأشعة العلاجية، وذلك بعلاج مريض يبلغ من العمر (61) عامًا كان قد تم تشخيصه بسرطان القولون، وتطورت حالته لاحقًا بظهور انتشار متعدد للكبد.



وأضاف الدكتور السمهوري أن العلاج الإشعاعي الموجه عالي الدقة (SBRT) هو تقنية إشعاعية متطورة غير جراحية، تُستخدم لتوجيه جرعات عالية من الإشعاع بدقة متناهية نحو الأورام، ما يتيح علاجها بفعالية في عدد محدود من الجلسات، مع حماية الأنسجة السليمة المحيطة. وتُعد هذه التقنية مثالية لعلاج الأورام الصغيرة والمتوسطة في ( الكبد، الرئة، العمود الفقري، الدماغ وأماكن أخرى ) .



وبدأت القصة عام (2019) عندما أُدخل المريض إلى المستشفى كحالة طارئة بسبب انسداد معوي حاد وأثناء الجراحة تم اكتشاف ورم في القولون، أظهر الفحص النسيجي أنه ورم خبيث .



خضع المريض للعلاج الكيماوي على مدار عام ، لكن خلال السنوات الثلاث التالية استمرت التحديات بظهور انتشارات كبدية متكررة، مما استدعى تغيير أنظمة العلاج الكيمياوي اكثر من مرة .



وفي شهر ديسمبر (2024) ، كشفت الفحوصات التصويرية عن تطور في عدد وحجم الانتشارات الكبدية لتُتخذ بعدها خطوة نوعية باستخدام تقنية العلاج الإشعاعي الموجه عالي الدقة (SBRT) كخيار دقيق وفعّال.



تم تصميم خطة علاجية متقدمة تضمنت :



. استخدام صورة محاكاة ( CT )رباعية الأبعاد ( 4D ) بدقة عالية .



. توجيه العلاج والتأكد من دقته باستخدام ( Cone Beam CT ) الديناميكي يوميًا .



. معالجة أربع انتشارات كبدية في خطة علاجية واحدة.



. تقسيم الجرعات إلى 8جلسات متفرقة يومًا بعد يوم.



وكانت النتيجة المذهلة بعد 3 أشهر:



. اختفاء كامل للانتشارات الكبدية.



. عدم ظهور أي انتشارات جديدة.



. استجابة تامة للعلاج دون الحاجة لأي تدخل جراحي.



. عدم حدوث أي مضاعفات جانبية للعلاج.



من جهته أعرب مدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور حسان البلص عن فخره بهذا النجاح مبينًا أن المستشفى يسعى دائماً لتقديم أفضل رعاية صحية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الطبية وتدريب الكوادر الوطنية .



وأضاف البلص اننا نفتخر في مستشفى الملك المؤسس والمركز السعودي للأشعة العلاجية بهذا الإنجاز كأول حالة يتم علاجها باستخدام تقنية ( SBRT ) ويؤتي ثمرة للتطور المستمر في الخدمات الطبية بالمستشفى، ويمثل نقلة نوعية في علاج الأورام باستخدام تقنيات دقيقة وآمنة ويعد هذا الإنجاز خطوة واعدة نحو تعزيز موقع المستشفى كمركز رائد في علاج الأورام على مستوى الأردن والمنطقة .