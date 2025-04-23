حمدان بن محمد: جيتكس آسيا يعكس حرصنا على تعزيز شراكاتنا الدولية

MENAFN - Al-Bayan) أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فخره بالشراكة التي تجمع دبي وسنغافورة في القطاع التكنولوجي، وذلك بمناسبة انطلاق فعالية "جيتكس آسيا" التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي في سنغافورة، بحضور 700 شركة عالمية وشركات ناشئة من 70 دولة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصى إكس: "في وقت تجمع دبي 10 آلاف متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي من 100 دولة خلال فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، انطلقت اليوم فعالية "جيتكس آسيا" التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي في سنغافورة، بحضور 700 شركة عالمية وشركات ناشئة من 70 دولة، في حدث يعتبر أكبر فعالية تقنية من نوعها للشركات الناشئة في آسيا...فخورون بهذه الشراكة التي تجمع دبي وسنغافورة في القطاع التكنولوجي، وهذا الحدث يعكس حرصنا على تعزيز شراكاتنا الدولية وعلاقتنا الاقتصادية عبر رؤى طموحة لدفع مسيرة التنمية المستدامة والابتكار والتحول الرقمي العالمي".