13.2 ملياراً تداولات العقارات في الشارقة الربع الأول بنمو 31.9%

MENAFN - Al-Bayan) سجلت تداولات القطاع العقاري في الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول بنمو 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 والتي بلغت 10 مليارات درهم ووصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة إلى 24,597 معاملة، بنمو 4.8% مقارنة بالفترة نفسها 2024 والتي بلغت 23,478 معاملة.

مكانة عالمية

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي)).

وبلغ إجمالي معاملات البيع (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق بالربع الأول 8,123 معاملة، بنمو 32.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 والتي سجلت 6,146 معاملة وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول 10.7 مليارات درهم موزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.

وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات تصدرت مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.

المعاملات السكنية

بتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بإجمالي 2,894 معاملة تشكل 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ477 معاملة بنسبة 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ39 معاملة، وبنسبة 1%.

وسجلت معاملات الرهن أثناء الربع الأول،1,417 معاملة بقيمة إجمالية 2.4 مليار درهم، عبر 21 جهة تمويل. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن فتصدرت منطقة ((أم فنين)) بـ113 معاملة بقيمة بلغت 170.6 مليون درهم، تلتها ((مويلح التجارية)) بـ66 معاملة بقيمة بلغت 246.5 مليون درهم، ثم منطقة ((الحمرية (غرب))) بـ65 معاملة بقيمة 158.6 مليون درهم، ومنطقة ((الصجعة – الصناعية)) بـ60 معاملة بقيمة وصلت إلى 148.2 مليار درهم.

4 مشاريع جديدة

وتم تسجيل 4 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري جميعها مجمعات سكنية في مناطق مويلح التجارية و((الطي)) و((الطي غرب)).

وتعامل مستثمرون من 97 جنسية مع عقارات الشارقة حيث شكّلت استثمارات مواطني الإمارات حوالي 5.2 مليارات درهم من إجمالي التداول النقدي تشكل 39.8% من الإجمالي، وأما الخليجيون فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 509.8 ملايين درهم وبنسبة 3.9%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 3 مليارات درهم وبما يعادل 22.3%، وحققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً والتي سجلت 4.5 مليارات درهم وهي تشكل 34% من قيمة الاستثمارات.

وشهدت الشارقة زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى وبلغ عددهم 3,725 بنهاية الربع الأول بنمو 25.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة من الجنسيات الأخرى 3,951 عقاراً بنمو 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ7,198 عقاراً، يليهم المستثمرون من الهند بـ796 عقاراً، ثم السوريون بـ502 عقار. تلاهم المستثمرون من مصر بـ391 عقاراً، والعراق بـ318 عقاراً، ثم الأردن بـ303 عقارات.