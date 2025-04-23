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الحنيطي يلتقي وزير الدفاع السوري في دمشق

الحنيطي يلتقي وزير الدفاع السوري في دمشق

2025-04-23 07:08:11
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 نيسان (بترا) - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق، وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع وزير الدفاع، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة والإقليم من خلال تسخير الإمكانات والقدرات التي تمتلكها القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، وبشكل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المناطق الحدودية، لتعزيز الأمن الوطني للبلدين الشقيقين.
من جانبه، عبر وزير الدفاع السوري عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتزام بلاده بالتعاون الوثيق مع الأردن، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
--(بترا)
ن ن
23/04/2025 13:39:30

MENAFN23042025000117011021ID1109462581

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