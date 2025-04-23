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فرنسا تعلن دعم الخطة العربية لإعمار غزة

فرنسا تعلن دعم الخطة العربية لإعمار غزة

2025-04-23 07:04:54
(MENAFN- Palestine News Network ) بغداد / PNN - أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها للخطة العربية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيره العراقي فؤاد حسين، بالعاصمة بغداد.

وقال نويل بارو، إن بلاده "تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة"، مشددا على أن "أفق حل الدولتين هو الكفيل بإحلال السلام والأمن".

وأضاف: "يجب وضع حل سياسي في غزة ودخول المساعدات الإنسانية".

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