فرنسا تعلن دعم الخطة العربية لإعمار غزة

فرنسا تعلن دعم الخطة العربية لإعمار غزة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيره العراقي فؤاد حسين، بالعاصمة بغداد.
وقال نويل بارو، إن بلاده "تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة"، مشددا على أن "أفق حل الدولتين هو الكفيل بإحلال السلام والأمن".
وأضاف: "يجب وضع حل سياسي في غزة ودخول المساعدات الإنسانية".
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