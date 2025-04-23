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الاحتلال يهدم منزلا في بلدة سلوان

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة سلوان

2025-04-23 07:04:54
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس-PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال اقتحمت حي البستان في البلدة، وهدمت منزلا يعود للمواطن كاظم أبو شافع، وتبلغ مساحته 50 مترا مربعا، ويؤوي 4 أفراد.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال هدمت سورا وحطمت بوابة منزل عائلة بشير في الحي.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح منازل بالتزامن مع عملية الهدم.

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