الاحتلال يهدم منزلا في بلدة سلوان
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال اقتحمت حي البستان في البلدة، وهدمت منزلا يعود للمواطن كاظم أبو شافع، وتبلغ مساحته 50 مترا مربعا، ويؤوي 4 أفراد.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال هدمت سورا وحطمت بوابة منزل عائلة بشير في الحي.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح منازل بالتزامن مع عملية الهدم.
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