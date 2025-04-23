زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول

MENAFN - Palestine News Network ) إسطنبول / PNN - شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأعلن مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركي أن الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة سيلفري وعلى عمق 6.92 كيلومتر تحت سطح الأرض.

من جانبها، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 6.2 درجة، ولكنها أشارت إلى أن عمقه كان 10 كيلومترات.

وكشفت وكالة الأناضول أن الزلزال قد شعر به سكان العديد من المدن المجاورة.

وقد وقع الزلزال بعد أقل من نصف ساعة من حدوث هزة أرضية ضعيفة، حيث كانت هناك اهتزازات بقوة 3.9 درجة قبالة سواحل سيلفري.