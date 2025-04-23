زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول
وأعلن مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركي أن الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة سيلفري وعلى عمق 6.92 كيلومتر تحت سطح الأرض.
من جانبها، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 6.2 درجة، ولكنها أشارت إلى أن عمقه كان 10 كيلومترات.
وكشفت وكالة الأناضول أن الزلزال قد شعر به سكان العديد من المدن المجاورة.
وقد وقع الزلزال بعد أقل من نصف ساعة من حدوث هزة أرضية ضعيفة، حيث كانت هناك اهتزازات بقوة 3.9 درجة قبالة سواحل سيلفري.
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