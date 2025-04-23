غارات على اليمن.. الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ ويسقطون طائرة مسيرة أميركية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عن رصده إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل. وأوضح في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض "التهديد"، ويجري حالياً التحقق من نتائج العملية. وأضاف البيان أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق حيفا، وخليج حيفا، والجليل الغربي، وذلك ضمن السياسة الأمنية المتبعة.

وأفاد الجيش بأن محاولة اعتراض الصاروخ يرجح أنها نجحت، في حين أكد الإسعاف الإسرائيلي أنه لم تُسجل إصابات رغم انتقال فرقه إلى عدة مواقع بعد دوي صفارات الإنذار.

هذه التطورات تأتي بعد إعلان جماعة الحوثي، عبر المتحدث العسكري يحيى سريع، عن إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو 9" باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وقال سريع إن الطائرة كانت تقوم بمهام وصفها بـ"العدائية" في أجواء محافظة حجة، مشيرا إلى أنها المسيّرة السابعة التي يتم إسقاطها خلال الشهر الجاري، والـ22 منذ بدء عمليات الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر دعما لغزة منذ نوفمبر 2023.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عدم قدرتها على تأكيد إسقاط الطائرة في الوقت الراهن، لكنها أقرت بأن الحوثيين تمكنوا من إسقاط ست مسيّرات أميركية منذ مارس الماضي.

في ذات السياق، أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين هجوميتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأميركيتين "ترومان" و"فنسون" في البحرين الأحمر والعربي، مستخدمين صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة. إلا أن مسؤولي البنتاغون نفوا نجاح أي هجوم حوثي على سفن البحرية الأميركية، وأكدوا أن القوات البحرية تمكنت من التصدي لمحاولات سابقة استهدفت الحاملتين.

في غضون ذلك، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من لهجته تجاه الحوثيين، حيث أكد أن القوات الأميركية تنفذ "ضربات واسعة النطاق" ضد أهداف حوثية في اليمن، تشمل قادة الجماعة ومنشآت القيادة والتحكم ومخازن الأسلحة.

وشدد ترامب على أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتراجع ما وصفه بـ"تهديد الحوثيين للملاحة الدولية" في البحر الأحمر.

وفي تصعيد ميداني، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن الطائرات الأميركية شنت عدة غارات جوية فجر الأربعاء، استهدفت مناطق في محافظات مأرب وتعز والحديدة، كما طالت شبكة الاتصالات ومرافق مدنية. وسبق ذلك تنفيذ أربع غارات مساء الثلاثاء على محافظة صعدة شمالي اليمن.

وتأتي هذه الضربات في إطار الحملة العسكرية الأميركية التي بدأت منتصف مارس الماضي، رداً على إعلان الحوثيين نيتهم استئناف عملياتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتشير التقارير إلى أن وتيرة الضربات الأميركية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، خصوصاً في صنعاء والحديدة.